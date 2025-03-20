Реклама
Прямой эфир
Общество
Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 540 человек
Мир
Евросоюз отказался размораживать российские активы
Мир
Путин подписал указ об отъезде незаконно находящихся в РФ украинцев до 10 сентября
Мир
Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией
Общество
МИЦ «Известия» и телеканал Al Mayadeen подписали соглашение о сотрудничестве
Общество
В Смоленской области задержали руководителя СИЗО № 1 за получение взятки
Мир
Переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта
Экономика
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии Турчиным экономическое сотрудничество
Мир
В Польше рекомендовали гражданам запастись едой и лекарствами на три дня
Мир
В ЕП сообщили о намерении немецкой партии ХДС возобновить поставки газа из РФ
Мир
В Польше возмутились пропагандой Бандеры среди проживающих в ЕС украинцев
Армия
Шойгу отметил совершенный уровень российского вооружения
Авто
Daewoo Matiz оказался самым популярным подержанным авто в Москве
Мир
В МИДе указали на рост числа нежелающих поддерживать конфликт на Украине стран ЕС
Мир
Путин поделился с Лукашенко оценками ведущегося российско-американского диалога
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о попытке переодетого в бабушку боевика ВСУ выехать из Суджи
Общество
В Раздольном Северной Осетии в преддверии 80-летия Победы зажгли Вечный огонь
Сюжет:

В ожидании хода

Американский эксперт Джереми Кузмаров — о том, какие действия США и Украины способны остановить конфликт
0
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

После продолжительного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который состоялся 18 марта, сторонам удалось достичь важного решения — прекращения атак на энергетическую инфраструктуру в течение 30 дней.

Москва, согласно официальным заявлениям, придерживается договоренностей. 19 марта в Минобороны РФ сообщили, что семь российских дронов были уничтожены средствами ПВО РФ после приказа Путина о временном прекращении ударов по объектам украинской энергетики. В то же время российская сторона утверждает, что Украина 19 марта ударила по энергообъекту на Кубани. Стоит отметить, что и Киев обвиняет Москву.

При этом украинские атаки БПЛА на российские объекты с 2022 года стали возможными благодаря тому, что ЦРУ еще со времен переворота на майдане в 2014-м наращивали производство беспилотников на Украине.

Однако, по всей видимости, США и России не удалось согласовать 30-дневное полное прекращение боевых действий на суше, море и в воздухе, которое, по словам Соединенных Штатов, предлагали украинские официальные лица. Причиной последнего может быть тот факт, что Россия добилась значительных успехов в Курской области, окружив там украинские войска. В случае прекращения огня нынешнее преимущество на поле боя может ослабнуть. Кроме того, Дональд Трамп отказался прекратить оказание военной и разведывательной помощи Киеву со стороны США, что было одним из обязательных условий для принятия Россией предложения о полном прекращении огня.

После получившего широкую огласку спора между Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и украинским главой Владимиром Зеленским в Белом доме американская военная и разведывательная поддержка Киеву была заморожена. Но встреча американских и украинских официальных лиц в Саудовской Аравии в первой половине марта дала повод ее возобновить.

Сейчас одно из главных препятствий на пути к соглашению о прекращении огня — отказ Киева приостановить мобилизацию и перевооружение личного состава ВСУ. Украина не желает этого делать, и нет никаких признаков того, что Трамп давит на Киев в этом вопросе. Кроме того, президент США не подтвердил, что Штаты согласятся с территориальными приобретениями России после 2022 года.

Газета The New York Times сообщила, что территориальный вопрос не поднимался в телефонном разговоре Трампа и Путина. Кроме того, не обсуждалось будущее крупнейшей в Европе АЭС — Запорожской атомной электростанции, которая перешла под контроль российских войск.

В последние дни Зеленский дал понять: Украина никогда официально не признает российский суверенитет над территориями, которые сейчас находятся под контролем Москвы. Кроме того, он не хочет пойти на сокращение численности своих вооруженных сил.

Еще один спорный вопрос — миротворцы, которые, по мнению Великобритании и Франции, могут быть направлены для стабилизации ситуации на земле и контроля потенциального мирного соглашения. Россия выступает против того, чтобы страны, которые вооружают Киев в борьбе с Москвой, вдруг занялись миротворческой деятельностью. Очевидно, что Лондон и Париж сложно назвать нейтральными акторами.

Неуступчивость Украины вносит серьезные сложности в достижение мира. У России мало стимулов отдавать территории, которые стали ее частью. Кроме того, жители этих регионов проголосовали на референдуме за вхождение в состав РФ. Американские СМИ утверждали, что голосования якобы были инсценированы, не понимая, что Донбасс и Новороссия имеют глубокие экономические и культурные связи с РФ и многие их жители несколько лет ждали действий со стороны РФ на фоне нападений украинских военных и их неонацистских приспешников. А ведь у Запада и Киева был шанс не допустить эскалации: Минские соглашения предполагали автономию ДНР и ЛНР. Но эти договоренности западные элиты и украинские власти не воспринимали всерьез.

Еще одно важное направление между РФ и США — это вопрос стратегических вооружений. Администрация Трампа в свой первый срок вышла из ДРСМД — договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, стороны до сих пор не предприняли никаких усилий для возобновления переговоров по новому СНВ — договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Его срок действия истекает в феврале следующего года. Если обеим странам не удастся здесь нащупать консенсус, это может стать препятствием для нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

Более того, 13 марта стало известно, что Трамп ужесточает санкции в отношении российского нефтяного, газового и банковского секторов, что также не сулит ничего хорошего для перспектив новой разрядки между США и Россией. По информации в СМИ, вопрос о санкциях не поднимался во время телефонного разговора Путина и Трампа 18 марта. С декабря 2012 года США под обманными предлогами применяют к России одни из самых жестких рестрикций в мировой истории в рамках де-факто войны с Россией, где Украина Западом используется в качестве прокси-силы.

Для установления прочного мира администрации Трампа необходимо отменить ограничения против России, признать суверенитет РФ над новыми территориями и предоставить определенные гарантии безопасности, о которых стороны говорили еще до украинского конфликта в 2022-м. Если они не смогут этого сделать, война продолжится — с огромными человеческими жертвами.

Автор — главный редактор журнала Covert Action, американский эксперт, журналист

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025