После продолжительного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который состоялся 18 марта, сторонам удалось достичь важного решения — прекращения атак на энергетическую инфраструктуру в течение 30 дней.

Москва, согласно официальным заявлениям, придерживается договоренностей. 19 марта в Минобороны РФ сообщили, что семь российских дронов были уничтожены средствами ПВО РФ после приказа Путина о временном прекращении ударов по объектам украинской энергетики. В то же время российская сторона утверждает, что Украина 19 марта ударила по энергообъекту на Кубани. Стоит отметить, что и Киев обвиняет Москву.

При этом украинские атаки БПЛА на российские объекты с 2022 года стали возможными благодаря тому, что ЦРУ еще со времен переворота на майдане в 2014-м наращивали производство беспилотников на Украине.

Однако, по всей видимости, США и России не удалось согласовать 30-дневное полное прекращение боевых действий на суше, море и в воздухе, которое, по словам Соединенных Штатов, предлагали украинские официальные лица. Причиной последнего может быть тот факт, что Россия добилась значительных успехов в Курской области, окружив там украинские войска. В случае прекращения огня нынешнее преимущество на поле боя может ослабнуть. Кроме того, Дональд Трамп отказался прекратить оказание военной и разведывательной помощи Киеву со стороны США, что было одним из обязательных условий для принятия Россией предложения о полном прекращении огня.

После получившего широкую огласку спора между Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и украинским главой Владимиром Зеленским в Белом доме американская военная и разведывательная поддержка Киеву была заморожена. Но встреча американских и украинских официальных лиц в Саудовской Аравии в первой половине марта дала повод ее возобновить.

Сейчас одно из главных препятствий на пути к соглашению о прекращении огня — отказ Киева приостановить мобилизацию и перевооружение личного состава ВСУ. Украина не желает этого делать, и нет никаких признаков того, что Трамп давит на Киев в этом вопросе. Кроме того, президент США не подтвердил, что Штаты согласятся с территориальными приобретениями России после 2022 года.

Газета The New York Times сообщила, что территориальный вопрос не поднимался в телефонном разговоре Трампа и Путина. Кроме того, не обсуждалось будущее крупнейшей в Европе АЭС — Запорожской атомной электростанции, которая перешла под контроль российских войск.

В последние дни Зеленский дал понять: Украина никогда официально не признает российский суверенитет над территориями, которые сейчас находятся под контролем Москвы. Кроме того, он не хочет пойти на сокращение численности своих вооруженных сил.

Еще один спорный вопрос — миротворцы, которые, по мнению Великобритании и Франции, могут быть направлены для стабилизации ситуации на земле и контроля потенциального мирного соглашения. Россия выступает против того, чтобы страны, которые вооружают Киев в борьбе с Москвой, вдруг занялись миротворческой деятельностью. Очевидно, что Лондон и Париж сложно назвать нейтральными акторами.

Неуступчивость Украины вносит серьезные сложности в достижение мира. У России мало стимулов отдавать территории, которые стали ее частью. Кроме того, жители этих регионов проголосовали на референдуме за вхождение в состав РФ. Американские СМИ утверждали, что голосования якобы были инсценированы, не понимая, что Донбасс и Новороссия имеют глубокие экономические и культурные связи с РФ и многие их жители несколько лет ждали действий со стороны РФ на фоне нападений украинских военных и их неонацистских приспешников. А ведь у Запада и Киева был шанс не допустить эскалации: Минские соглашения предполагали автономию ДНР и ЛНР. Но эти договоренности западные элиты и украинские власти не воспринимали всерьез.

Еще одно важное направление между РФ и США — это вопрос стратегических вооружений. Администрация Трампа в свой первый срок вышла из ДРСМД — договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, стороны до сих пор не предприняли никаких усилий для возобновления переговоров по новому СНВ — договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Его срок действия истекает в феврале следующего года. Если обеим странам не удастся здесь нащупать консенсус, это может стать препятствием для нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

Более того, 13 марта стало известно, что Трамп ужесточает санкции в отношении российского нефтяного, газового и банковского секторов, что также не сулит ничего хорошего для перспектив новой разрядки между США и Россией. По информации в СМИ, вопрос о санкциях не поднимался во время телефонного разговора Путина и Трампа 18 марта. С декабря 2012 года США под обманными предлогами применяют к России одни из самых жестких рестрикций в мировой истории в рамках де-факто войны с Россией, где Украина Западом используется в качестве прокси-силы.

Для установления прочного мира администрации Трампа необходимо отменить ограничения против России, признать суверенитет РФ над новыми территориями и предоставить определенные гарантии безопасности, о которых стороны говорили еще до украинского конфликта в 2022-м. Если они не смогут этого сделать, война продолжится — с огромными человеческими жертвами.

Автор — главный редактор журнала Covert Action, американский эксперт, журналист

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