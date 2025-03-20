Политолог допустил давление США на ЕС по украинскому вопросу

США могут надавить на Евросоюз (ЕС) для того, чтобы Брюссель пошел на какие-либо компромиссы для мирного урегулирования на Украине. Оснований для того, чтобы ЕС мог надавить на США в вопросах помощи Киеву, пока нет. Таким мнением с «Известиями» 20 марта поделился эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Ранее в этот день агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника сообщило, что Брюссель никогда не согласится на условия РФ по Украине. Отмечается, что пресс-секретарь правительства Франции Софи Примас также заявила в среду, что эти условия России «нереалистичны».

«Вот эти отсылки к высокопоставленным неназванным чиновникам предопределяют мой ответ. Кто это, что это, что он там предопределяет или определяет, это еще большой вопрос. Мы должны исходить из той реальности, которая существует на земле. На данный момент нет каких-либо оснований и предпосылок, чтобы говорить о том, что Брюссель будет давить на Вашингтон в связи с инициативами относительно поддержки Украины», — прокомментировал Денисов.

Он сообщил, что существует целый ряд причин, почему ЕС не сможет давить на США. Во-первых, у Брюсселя достаточно ограничены ресурсы для таких мер. Во-вторых, политика американского президента Дональда Трампа подразумевает, что в случае подобных шагов со стороны ЕС Вашингтон может прибегнуть к ответному давлению, отметил политолог.

При этом, поделился он, при текущем руководстве в ЕС Брюссель продолжит помогать Украине. Однако, добавил собеседник издания, заметна заинтересованность команды Трампа в том, чтобы страны ЕС следовали в русле проводимой им политики.

«Это может быть реальная предпосылка того, что американцы всё-таки надавят или другими путями убедят своих коллег пойти на ряд компромиссов», — заключил он.

Bloomberg сообщило 19 марта, что официальные лица США сообщили европейским коллегам, что ЕС должен будет участвовать в любом мирном соглашении по Украине. Американская сторона считает участие объединения необходимым, поскольку Россия желает добиться отмены санкций, введенных им, в рамках сделки.

До этого, 14 марта, сообщалось, что в ЕС намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. Каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». Сам Евросоюз будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.