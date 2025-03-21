22 марта — День Балтийского моря: история и традиции праздника

Ежегодно 22 марта в России и мире отмечается международный экологический праздник — День Балтийского моря. Он призван напомнить о необходимости защиты морской среды Балтики для сохранения ее уникальной экосистемы. В 2025 году дата выпадает на субботу. Об истории и традициях торжества читайте в материале «Известий».

День Балтийского моря – 2025: история и значение праздника

Решение об учреждении Дня Балтийского моря было принято в 1986 году в ходе 17-й сессии Хельсинкской комиссии (HELCOM). Дата празднования была выбрана неслучайно. Именно 22 марта 1974 года страны — участницы HELCOM подписали Хельсинскую конвенцию, направленную на защиту экосистемы Балтики.

В современном мире Балтийское море — важный транспортный узел, его воды омывают берега девяти государств: России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии.

При этом Балтика, имевшая в прошлом статус одного из самых чистых морей, сегодня страдает от последствий антропогенного воздействия. Экологи бьют тревогу: тонны мусора, нефтепродукты и удобрения, отходы промышленности и судоходства загрязняют ее воды.

В прибрежных районах, где сосредоточены крупные города и центры промышленности, нагрузка на Балтийское море достигла критического уровня. Особое беспокойство специалистов вызывают токсины, содержащиеся в пластике и химикатах.

День Балтийского моря, отмечаемый 22 марта наряду с празднованием Всемирного дня водных ресурсов, напоминает о необходимости срочных мер по спасению экосистемы Балтики для будущих поколений.

Как образовалось Балтийское море

Балтийское море расположено внутри материка, в северной части Европы. Оно принадлежит бассейну Атлантического океана, и считается одним из самых молодых на планете. Его история насчитывает всего около 15 тыс. лет.

Балтика образовалась в результате отступления гигантского ледника, покрывавшего север Европы в эпоху последнего оледенения. По мере того как климат становился теплее, образовывались огромные ледниковые озера, которые со временем слились.

На протяжении тысячелетий форма и состав воды будущего Балтийского моря неоднократно менялись. В разные периоды оно существовало как пресный водоем, затем вновь соединялось с Атлантическим океаном, становясь соленым.

Одним из ключевых этапов эволюции стало образование Литоринового моря около 7 тыс. лет назад в результате повышения уровня мирового океана и образования Датских проливов — именно тогда Балтика приобрела очертания, близкие к современным.

Сегодня Балтийское море является уникальной экосистемой. Его средняя глубина составляет около 51 м, а наибольшая — 470 м. Оно имеет низкую соленость за счет осадков и речного стока. Воды Балтики медленно обновляются через узкие Датские проливы, соединяющие ее с Северным морем, что делает этот водоем особенно чувствительным к загрязнению. Именно поэтому вопросы экологии региона приобретают стратегическое значение для прибрежных стран.

Дно Балтийского моря хранит тысячи затонувших кораблей, включая хорошо сохранившиеся суда времен Второй мировой войны. Особый состав воды замедляет процесс разложения, в результате чего специалисты нередко находят хорошо сохранившиеся исторические материалы.

Балтийское море обеспечивает судоходство, является зоной активного рыболовства, однако его экологическое состояние во многом зависит от усилий стран региона, направленных на защиту этого уникального водоема.

Балтийское море — история названия

Впервые название «Балтийское море» упоминается в средневековом трактате «Деяния архиепископов Гамбургской церкви», созданном хронистом, каноником Адамом Бременским в период с 1075 по 1080 год.

В русских же былинах оно известно, как Волынское или Вирянское (Виряйское) море, отсылая к древнему названию Эстонии — Виронии и городу Волин.

В новгородских источниках Балтика чаще всего именуется просто морем, аналогичный вариант встречается и в смоленских грамотах, где его также называют Восточным морем. Московские документы дополняют этот список определением «Соленое море».

Название «Варяжское море» впервые появляется в текстах, восходящих к владимирскому своду 1283–1284 годов, составленному при великом князе Дмитрии Александровиче Переяславском. Впоследствии этот термин вошел в расширенную редакцию вводной статьи «Слова о благословении Руси апостолом Андреем» (XIV век), в предисловие к «Повести временных лет» в Лаврентьевской летописи (1377 год) и текст «Жития Александра Невского» в Псковской второй летописи (около 1486 года).

Исторические источники дают дополнительные сведения о том, как именовались отдельные части Балтики. В «Книге Большому чертежу» (подробном описании карты всей территории России и соседних государств XVI–XVII веков) Финский залив упоминается как Котлино озеро, а Ботнический залив в ряде новгородских материалов обозначен как Каяно море. На карте Новгорода XVII века эта же акватория именуется Подсеверной губой морской, а в документах Соловецкого монастыря XVII века — Свитцким или Шведским морем.

С начала XVIII века современное название становится официальным в русской государственной практике. Первые документальные упоминания встречаются в правительственных актах Петра I с 1701 года. В немного измененном виде оно присутствует на русских картах того столетия — Балтическое море.

Как отмечают День Балтийского моря в России и мире

В России в День Балтийского моря основное внимание уделяется экологическим инициативам и образовательным программам. Проводятся научные конференции и круглые столы, в рамках которых ведущие эксперты, экологи и представители природоохранных организаций обсуждают проблемы загрязнения, изменения климата и пути сохранения экосистемы Балтики.

Организуются различные экологические акции: субботники на побережье, сбор мусора и очистка водоемов. В школах и университетах проходят тематические лекции и конкурсы для студентов и школьников.

В музеях и научных центрах устраивают интерактивные выставки о флоре и фауне Балтийского моря, его роли в истории России и мире и другие просветительские мероприятия.

В зарубежных странах, омываемых Балтийским морем, в этот день также проходят экологические и научные мероприятия. В Финляндии и Швеции проводят масштабные кампании по сокращению выбросов в Балтику. В Германии и Польше устраивают образовательные программы для школьников, где рассказывают о значении моря для экономики и экологии региона.

В Дании популярны акции по восстановлению популяции рыб и морских млекопитающих, а также программы по снижению уровня пластика в воде.

День Балтийского моря напоминает о важности совместных усилий по сохранению природных богатств, он стал не просто экологической датой, но и важной международной платформой для взаимодействия прибрежных стран, объединенных общей целью – сохранить этот уникальный водоем Европы.

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