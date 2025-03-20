Неравенство прав

В Румынии завершилась регистрация кандидатов в президенты на выборах, которые должны состояться 4 мая. Всего в них будет участвовать 12 кандидатов. Допущен не был фаворит гонки Кэлин Джорджеску, который победил в первом туре выборов, впоследствии в декабре прошлого года отмененном. Конституционный суд Румынии не допустил к выборам лидера ультраправой партии SOS Romania Диану Шошоакэ, поскольку она выступает против ЕС и НАТО. 10 марта против еще одного правого политика, Джордже Семиона, лидера «Альянса за объединение румын», было возбуждено уголовное дело, и он опасался, что будет отстранен от выборов. Правда, в итоге Семиона все-таки допустили.

«Избирательность» властей Румынии можно расценивать как системные действия по недопущению национально-ориентированных политиков к выборам. Сложно представить, что у властей в Бухаресте, как и у евробюрократов в Брюсселе, нет данных социологических обследований и прогнозов, какие политические силы в стране пользуются наибольшей поддержкой. Вследствие такого давления на правое и ультраправое политическое крыло электорат консолидируется именно вокруг них. После отстранения от выборов Джорджеску фаворитом вновь становится независимый кандидат — правоцентрист и мэр Бухареста Никушор Дан.

История с Джорджеску, против которого было заведено уголовное дело, сильно подорвала доверие населения к европейским демократическим институтам. Венецианская комиссия при Совете Европы поставила под сомнение решение Конституционного суда Румынии об отмене первого тура выборов, а Европейский союз гражданских свобод обвинил эту страну в «намеренном подрыве верховенства закона практически во всех аспектах». Не ускользнуло от внимания румынской общественности и то, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в своем резонансном выступлении в Мюнхене, говоря о слабости европейской демократии, привел в пример именно Румынию.

Важно учесть, что в этой стране в политическом раскладе накануне выборов большую роль играют США. Проамериканская ориентация в элитах всегда была сильна, и Штаты поддерживали этот статус, отводя Румынии, как и Польше, роль американского форпоста в Восточной Европе. Новая администрация поддерживает правых, и Брюссель прекрасно понимает, что в случае прихода к власти политиков таких взглядов он теряет Румынию, а с ней и Балканы, которые перейдут под влияние США. Такого евробюрократия допустить не может.

Соцопросы показывают, что из 12 кандидатов шансы занять пост президента Румынии есть у троих, и все они — представители правого и ультраправого политического крыла (Джордже Симион, лидер Молодежной партии Ана Мария Гаврилэ и Никушор Дан). Аналитики считают, что выборы пройдут в два тура, второй назначен на 18 мая. У правительственных и проевропейских кандидатов электоральная поддержка сейчас значительно ниже, что опять же свидетельствует о кризисе европейской объединительной повестки на фоне социально-экономического кризиса в стране. В их числе на значимое количество голосов могут претендовать единый кандидат от блока проевропейских партий «Румыния, вперед!» Крин Антонеску, экс-премьер Виктор Понта и лидер «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони. Последняя была оппонентом Джорджеску, победившего в первом туре, результаты которого были аннулированы.

Таким образом, события вокруг президентских выборов в Румынии стали индикатором противостояния глобалистской элиты в Брюсселе и национально ориентированных сил, которые поддержала новая американская администрация. Эксперты отмечают, что, если после отмены итогов первого тура президентских выборов европейская общественность замерла в ожидании, кто победит в Румынии — Европа или США, то сейчас становится всё более очевидным. После отказа США поддерживать в прежнем режиме Украину (специалисты это расценивают как раскол коллективного Запада) Брюссель бросил все силы на консолидацию Европы и одновременно на демонстрацию того, кто хозяин в восточной части Евразии. Однако недавние протесты в Бухаресте явно кем-то организованы и координируются, и велика вероятность, что эти силы связаны с американскими республиканцами.

Тем временем политическое руководство соседней Молдавии также переживает чрезвычайно непростые времена. Подготовка к парламентским выборам имеет весьма туманные перспективы из-за остановки финансирования и прекращения политической поддержки со стороны США. Команда президента Майи Санду внимательно следит за судьбой Джорджеску, которого поддерживал Вашингтон и который был итоге все-таки отстранен от гонки. Для Молдавии ситуация в Румынии стала весьма показательной. Исход политической борьбы в Бухаресте четко обозначит, что ждет команду Санду и с точки зрения электоральных перспектив, и с точки зрения политического будущего.

Резкое сворачивание американской помощи заставляет политическое руководство Молдавии искать ей замену, в противном случае правящая партия «Действие и солидарность» не сможет победить и далее контролировать национальный парламент, то есть проводить угодную Брюсселю и американской Демпартии политику.

Учитывая непростые отношения администрации Дональда Трампа с ЕС, такую помощь может оказать только последний. Однако Брюссель сам находится в весьма сложном положении: обязательства по поддержке Украины, объявленная политика милитаризация Европейского союза. Таким образом, судьба выборов в Молдавии остается под вопросом, поэтому и дата выборов до сих пор не определена.

Тот факт, что президент Майя Санду до сих пор не установила контакты с администрацией Трампа, и ряд других моментов означают, что в Госдепартаменте поддержки у Санду и ее команды нет. Более того, слова Трампа о том, что USAID потратила $32 млн на «операцию левой пропаганды» в Молдавии (заявил об этом 5 марта) расценивается как удар по всей политической верхушке Молдавии и четкий сигнал о том, что команду Санду новая администрация США никогда не считала субъектной и фактически «списала» как ненужный балласт.

Команда Трампа не забыла, что Санду на американских президентских выборах поддерживала Джо Байдена, а затем Камалу Харрис, а в Румынии — кандидатов-ставленников евроборократии, находящейся в оппозиции Трампу. Кроме того, США до настоящего времени не направили в страну своего посла, с мая 2024 года в Молдавии США представляют поверенные в делах. Это также может означать, что «молдавский проект», который в последнее десятилетие рассматривался как часть «украинского проекта», имеющего антироссийскую направленность, для США потерял какое-либо значение.

Таким образом, власти Молдавии пребывают в растерянности. События вокруг выборов в соседней Румынии отчетливо показывают, с одной стороны, кризис евроинтеграционной повестки (той самой, которую в Молдавии монополизировала и политически эксплуатирует команда Майи Санду), а с другой стороны, что на помощь США не стоит рассчитывать. При этом отсутствие системной поддержки Кишинева Европейским союзом хотя бы в тех масштабах, которые можно было наблюдать накануне президентских выборов и так называемого еврореферендума, означает, что и ЕС не прочь сменить своих ставленников в Кишиневе. Слишком уж сильно устало население Молдавии от Санду и ее окружения.

Автор — доктор политических наук, профессор РАНХиГС при президенте РФ, главный научный сотрудник РГГУ

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