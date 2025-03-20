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Ледокол вскрыл фарватер на Неве для помощи застрявшему сухогрузу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Курочкина
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Ледоколу «Невская застава» удалось разрушить часть скованного льдами водного пространства на Неве, чтобы обеспечить безопасность прохода судов. Он пришел на помощь застрявшему сухогрузу «Светлый 22».

Ранее специалисты комитета по природопользованию предупреждали, что мощности этого ледокола может не хватить для спасения застрявшего судна. Однако ему это удалось, уточняет телеканал «78».

При этом пока «Невская застава» не может продолжить движение. На место инцидента прибыли сотрудники региональной авиационно-спасательной службы. При помощи беспилотников они мониторят ситуацию.

Пока разлива нефтепродуктов или нарушения визуальной целостности сухогруза не зафиксировано.

Ситуацию контролируют и сотрудники Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры.

Ледокол «Светлый 22» застрял во льдах после того, как отвязался от пирса. Об ушедшем в дрейф сухогрузе в акватории Невы в Ленинградской области стало известно 19 марта. К месту происшествия были направлены спасательные службы. Кроме того, Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

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