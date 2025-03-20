Mash запустил спортивный таблоид Mash на спорте

Mash запустил Mash на спорте — таблоид, в котором спорт — не просто новости о количестве забитых мячей. Канал сделает акцент на эмоциях, инсайдерской информации и неожиданных поворотах на стыке спорта, шоу-бизнеса и цифровых форматов.

Mash на спорте — не просто про то, кто выиграл и кто сломался. Это про эмоции, инсайды и закулисные истории, которые заставляют спорт жить. Обо всем, что действительно важно, Mash на спорте расскажет первым.

Спорт в России — больше, чем просто соревнования. По данным Mediascope, 89% жителей страны (12–64 лет) хотя бы изредка следят за спортивными событиями, а 60% внимательно наблюдают за турнирами. Но большая часть спортивных медиа по-прежнему рассчитана только на преданных фанатов или публикует однотипные новости о том, кто выиграл матч, а кто закончил спортивную карьеру.

Mash на спорте ломает этот шаблон. Это медиа для тех, кто хочет видеть спорт с другого ракурса — с его закулисными интригами, конфликтами и яркими героями. Главный редактор Mash Евгений Новиков объясняет подход так:

«Остальные делают спортивные медиа для тех, кто интересуется спортом. Мы делаем спортивное медиа для всех. Как и в Mash, основа — это эмоции, которые вызывает публикация. Если они не прогнозируются, это не наша тема».

По словам Евгения Новикова, медиа не будет перегружать читателя статистикой и сухими фактами, количеством голов и анонсов. Редакция пойдет своим путем и займется поиском эксклюзивов и реакций.

Рубрики будут разными: