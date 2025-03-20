Собянин рассказал о профессиональных успехах выпускников колледжей
Почти все выпускники столичных колледжей находят работу по специальности, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Ведь свыше 75% вакансий в Москве ориентированы именно на специалистов со средним профессиональным образованием», — отметил градоначальник.
По его словам, в 2024 году студентами колледжей стали порядка 26 тыс. девятиклассников. Учитывая возросший интерес, было решено увеличить число бюджетных мест.
Собянин добавил, что в ближайшие годы в колледжах планируется переоборудовать или создать заново больше 2 тыс. лабораторий и мастерских.
Кроме того, в городе создают флагманские центры практической подготовки. Один из них находится в индустриальном парке «Руднево».
«В планах — строительство семи инновационных образовательных кампусов», — добавил Собянин.