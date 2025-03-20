Еврокомиссия перевела Украине очередной транш помощи в размере €1 млрд

Еврокомиссия (ЕК) перевела Украине очередной транш в €1 млрд макрофинансовой помощи в рамках текущей программы. Соответствующее заявление было опубликовано 20 марта.

«Сегодня Европейская комиссия выделила Украине дополнительный транш в размере €1 млрд кредита макрофинансовой помощи, который будет погашен за счет средств от доходов от иммобилизованных российских государственных активов в ЕС», — говорится в документе.

Отмечается, что с учетом сегодняшнего платежа общий объем кредитования комиссии Украине с начала года достигает €4 млрд.

«Мы помогаем экономике страны не сбиться с курса и восстановить критическую инфраструктуру, поврежденную российской агрессией», — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Всего ЕС обязался предоставить Украине порядка €18 млрд кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на €45 млрд.

На данный момент ведутся переговоры с Украиной о сроках последующих выплат. Комиссия готова выделить оставшиеся средства MFA в соответствии с потребностями страны.

Ранее, 4 февраля, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС работает над «наиболее творческим» использованием российских замороженных активов для предоставления помощи Украине. По ее словам, страны — члены ЕС должны показать Кремлю, что чем дольше идет вооруженный конфликт на Украине, тем «выше для России будет цена за него».