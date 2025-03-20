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Жена Овечкина рассказала о встрече хоккеиста с Трампом на вилле президента США

Жена Овечкина Анастасия: у Александра хорошие отношения с Трампом
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Фото: AP/Nick Wass
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Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» встретился с президентом США Дональдом Трампом на его вилле. Об этом 20 марта рассказала жена спортсмена Анастасия Овечкина (Шубская).

«С Трампом знакомы лично. Саша с командой ездили в Белый дом после победы в Кубке Стэнли, а еще он однажды пригласил нас на Рождество на свою виллу во Флориде», — заявила она «Спорт-Экспресс».

По словам Анастасии, Трамп является фанатом хоккея и не раз говорил Овечкину, что следит за его карьерой и ценит его как спортсмена. Она подчеркнула, что между президентом США и игроком сложились хорошие отношения.

Описывая встречу Александра с Трампом, жена хоккеиста отметила, что на празднике присутствовали друзья президента и знакомые, однако стол американского лидера и его супруги Мелании был отделен от остальных гостей.

Сын главы Белого дома подошел к паре и предложил им подойти к отцу, вспоминает Анастасия. О чем именно общались мужчины, неизвестно, но супруга Овечкина выразила благодарность Мелании за приглашение.

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19 января Трамп в ходе своей речи перед инаугурацией, которая проходила на домашнем стадионе хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Capital One Arena, назвал Овечкина отличным игроком. Он также поблагодарил владельцев арены и отметил то, что команда российского хоккеиста находится в отличном положении.

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