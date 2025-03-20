Доходы Bentley упали на 10%

Компания Bentley сообщила о самой низкой выручке с 2020 года, об этом пишет агентство Reuters. В 2024 году доход автогиганта упал на 10%, до €2,6 млрд. При этом выручка от продажи эксклюзивных моделей достигла рекордных значений. Компания сделала ставку на спрос клиентов на индивидуальные функции, передает телеканал «Известия».

При этом стоит отметить, что основным рынком сбыта люксовых иномарок остается Китай, который и сам в последнее время наращивает производство премиум-автомобилей. Глава фирмы отметил, что больше не будет раскрывать количество проданных автомобилей.

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