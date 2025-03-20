Прикрепленный под авто сверток обнаружили у Законодательного собрания Севастополя

Неизвестный сверток, прикрепленный под автомобилем, обнаружили у здания Законодательного собрания Севастополя, место происшествия оцеплено. Об этом 20 марта заявил департамент общественной безопасности города.

«Сегодня утром во время осмотра автомобилей на площадке стоянки автотранспорта в районе улицы Ленина дом 3 (здание Заксобрания) под днищем одного из автомобилей по предварительной версии обнаружен прикрепленный сверток. Проводятся проверочные мероприятия», — указано в Telegram-канале.

Уточняется, что в связи с временным перекрытием улицы Ленина изменена схема движения общественного транспорта. Жителей Севастополя призвали учитывать новые условия при планировании своих маршрутов.

В ноябре прошлого года во дворе жилого дома в Подмосковье взорвалась машина. На момент происшествия в автомобиле никого не было, пострадавших нет. По предварительным данным, возгорание произошло внутри транспортного средства.