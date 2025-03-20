Землетрясение магнитудой 3,2 зарегистрировали в Ставрополье

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Ставропольском крае. Разрушения не зафиксированы.

Эпицентр находился на расстоянии около 8 км от Минеральных Вод, он залегал на глубине 5 км. По данным ИА StavropolMedia, местные жители не ощутили подземных толчков. Службы жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме.

Еще одно землетрясение в Ставропольском крае было зарегистрировано 28 января. Эпицентр находился между Черкесском и Минводами. Специалисты отмечают, что землетрясение было слабым, на грани чувствительности человека.

18 марта землетрясение было зафиксировано у побережья Индонезии. Очаг находился на глубине 52 км, магнитуда землетрясения составила 5,5. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.