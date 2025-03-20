Рабочий погиб при падении на строительной площадке в Приморье
В Артеме (Приморский край) проводится проверка по факту гибели маляра. Рабочий сорвался с высоты на строительной площадке.
Инцидент произошел 20 марта. По данным ИА PrimaMedia, мужчина выполнял высотные работы на месте строительства Артемовской ТЭЦ-2. В результате несчастного случая рабочий упал и получил смертельные травмы.
Прокуратура проверит соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. Также проверку проведет Государственная инспекция труда.
7 марта в Пермском крае рабочий погиб в результате падения насосно-компрессорной трубы на нефтяном месторождении. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.