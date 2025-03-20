Маск поздравил Дурова с 1 млрд ежемесячных пользователей в Telegram

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск поздравил Павла Дурова с тем, что число активных пользователей разработанного им мессенджера Telegram превысило 1 млрд пользователей в месяц.

«Поздравляю!» — написал Маск в своей социальной сети X.

Это стало ответом на сообщение Дурова, в котором тот поделился с подписчиками достижением Telegram.

12 марта Дуров сообщил, что каждый месяц команда модераторов Telegram удаляла около 1 млн каналов и групп, а также более 10 млн пользователей, которые нарушили пользовательское соглашение. По его словам, о большей части работы команды Telegram общественность не знала, поэтому СМИ часто полагались на устаревшую информацию с сайта компании, которая не обновлялась порядка 10 лет.