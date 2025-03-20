МВД РФ пресекло сеть узлов для связи дистанционных мошенничеств из-за рубежа

Сотрудники бюро специальных технических операций (БТСМ) МВД России совместно с коллегами из Республики Татарстан и сотрудниками регионального Управления ФСБ РФ ликвидировали сеть нелегальных узлов связи. Об этом в четверг, 20 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Ее организаторы предоставляли мошенникам с Украины возможность обманывать россиян», — рассказала она.

Уточняется, что злоумышленники совершали звонки из-за рубежа и выманивали коды доступа в «Госуслуги». После мошенники оформляли микрокредиты на имена россиян, а для возвращения заемных средств требовали перевести деньги на так называемые безопасные счета.

Волк сообщила, что в январе 2025 года сотрудники полиции выяснили, что мобильные телефоны преступников зарегистрированы в Татарстане. Благодаря этому были установлены места жительства двух мужчин, прибывших в республику по указанию куратора.

Они сняли квартиры, где разместили оборудование для подмены номеров на российские. Кроме того, злоумышленники обеспечивали замену заблокированных сим-карт.

После правоохранительным органам удалось выйти на других участников нелегальной сети.

По предварительным данным, нелегальные узлы связи организовали двое жителей Чебоксар. Мужчины не только набирали сотрудников криминальной организации по объявлениям в мессенджерах, но и приобретали и доставляли оборудование и сим-карты, инструктировали соучастников и платили им.

В ходе обысков изъяли 12 сим-банков, более 2,7 тыс. сим-карт, компьютерную технику и другие предметы.

Следователи расследуют ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Личности участников криминального бизнеса и потерпевших устанавливаются, заключила Волк.

Накануне, 19 марта, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал в среду, как следует действовать в случае появления неизвестного кредита, вероятно, оформленного мошенниками. По словам эксперта, прежде всего необходимо немедленно обратиться в банк и полицию. Если в ходе расследования устанавливается, что кредит действительно был взят мошенниками, многие банки освобождают клиентов от обязательств, отметил он.