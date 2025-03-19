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Россиянам разъяснили порядок действий в случае оформления кредита мошенниками

Правовед Виноградов: если на вас оформили кредит, обратитесь в банк и полицию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал в среду, 19 марта, как следует действовать в случае появления неизвестного кредита, вероятно, оформленного мошенниками.

По словам эксперта, прежде всего необходимо немедленно обратиться в банк и полицию.

«Вы можете оформить заявление на официальном сайте МВД России, но предпочтительнее посетить отделение лично. После подачи заявления вам выдадут талон-уведомление, который обязательно сохраните — он потребуется для отслеживания хода расследования. Далее составьте заявление в банк, где был оформлен кредит. Просите провести внутреннюю проверку и приостановить действие кредитного договора», — разъяснил правовед в беседе с Lenta.Ru.

Виноградов отметил, что, если в ходе расследования устанавливается, что кредит действительно был взят мошенниками, многие банки освобождают клиентов от обязательств.

Есл жеи банк отказывается от сотрудничества, следует направить обращение в Центральный банк (ЦБ) России через онлайн-приемную или прокуратуру, подчеркнул он.

Если мошеннический займ был оформлен в микрофинансовой организации (МФО), то стоит обратиться в саморегулируемую организацию (СРО), членом которой является эта МФО.

Виноградов добавил, что, если ни одно из вышеуказанных действий не помогло, следует подать гражданский иск в суд.

«Обратите внимание, что внесение платежей по спорному кредиту может рассматриваться как признание долга согласно статье 183 Гражданского кодекса РФ. Поэтому, пока ведется разбирательство, воздержитесь от выплат и отправьте в банк нотариально заверенное заявление о непризнании задолженности», — заключил эксперт.

Держи лицо: для получения онлайн-займа придется подтвердить личность по биометрии
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Ранее, 1 марта, в России на сайте «Госуслуги» заработал сервис по самозапрету на выдачу кредитов и займов. У тех, кто подал такое заявление, в кредитной истории появляется специальная отметка, при наличии которой банки и микрофинансовые организации должны отказать человеку в случае заявки на кредитование. При этом самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные кредиты и автокредиты.

12 марта эксперт по информационной безопасности Алексей Курочкин рассказал в беседе с RT о новой схеме мошенников, связанной с сервисом самозапрета на кредиты.

Он отметил, что злоумышленники быстро поняли, как использовать новую услугу в своих целях. Традиционно они пытаются убедить своих жертв предоставить доступ к «Госуслугам», сообщает 360.ru.

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