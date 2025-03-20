AP узнало о переговорах Канады с ЕС о снижении зависимости от США в обороне
Канада ведет переговоры с Европейским союзом (ЕС) о снижении зависимости страны в оборонной сфере от США, в том числе закупки большего числа истребителей в Европе. Об этом 20 марта сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника канадского правительства.
«Канада ведет переговоры с Европейским союзом о присоединении к усилиям ЕС по устранению зависимости от Соединенных Штатов в сфере безопасности, уделяя особое внимание закупке Европой большего количества оборонного снаряжения, включая истребители», — рассказал источник издания.
Уточняется, что новый премьер-министр Канады Марк Карни поручил министру обороны страны Биллу Блэру пересмотреть закупку американских истребителей F-15. Решение было принято, чтобы найти другие варианты «с учетом меняющейся обстановки».
Ранее, 18 марта, сообщалось, что Франция и Канада начали новое двустороннее сотрудничество в области безопасности и обмена разведывательными данными. Уточняется, что ключевые пункты партнерства будут включать в себя экономическую безопасность, шпионаж, диверсии и предотвращение распространения оружия массового уничтожения.