В Канаде заявили о новом партнерстве с Францией в сфере обмена разведданными
Франция и Канада начали новое двустороннее сотрудничество в области безопасности и обмена разведывательными данными. Об этом 17 марта сообщили на официальном сайте канадского премьер-министра Марка Карни по итогам его встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.
«Премьер-министр [Канады] и президент [Франции] особо отметили начало нового двустороннего партнерства в области разведки и безопасности. Партнерство будет направлено на повышение кибербезопасности и обмен разведданными о серьезных угрозах», — следует из публикации.
Уточняется, что ключевые пункты партнерства будут включать в себя экономическую безопасность, шпионаж, диверсии и предотвращение распространения оружия массового уничтожения.
14 марта Карни был официально приведен к присяге в качестве премьер-министра страны. Он заявил, что новая команда министров создана для немедленных действий, защиты канадских рабочих, поддержки семей, а также развития Канады.