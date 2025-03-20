Бастрыкин запросил доклад о расследовании гибели двух детей в Щербинке
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки в связи с обнаруженными телами двоих детей в пруду в Щербинке. Об этом 19 марта сообщили в Telegram-канале ведомства.
«Председателю СК России будет представлен доклад по уголовному делу о гибели двух детей в Москве», — говорится в публикации.
По факту инцидента расследуется уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Об обнаружении тел восьмилетнего мальчика и семилетней девочки в пруду стало известно ранее в этот день. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предполагается, что дети вышли на лед водоема, после чего провалились под него. В результате им не удалось самостоятельно выплыть и они утонули.