Медики рассказали о главной опасности «попкорновой болезни»

Существующая на данный момент статистика свидетельствует о том, что новая болезнь EVALI может нанести серьезный урон здоровью, привести к инвалидизации, а в некоторых случаях иметь летальный исход, сказал «Известиям» ведущий специалист рынка НТИ «Хелснет» Андрей Мартюшев-Поклад.

«Масла и другие компоненты жидкостей для вейпов попадают в легкие, повреждают их и вызывают воспалительный ответ. Это может способствовать аллергическому воспалению и развитию инфекций. Кроме того, из-за изменений в бронхах и ткани легких нарушается естественный газообмен, что приводит к гипоксии», — отметил он.

Ситуация осложняется тем, что диагностика заболевания затруднена из-за схожести с другими состояниями, а специальных исследований не существует, добавил эксперт. Диагноз часто ставится методом исключения, когда нет улучшений на фоне лечения. Болезнь можно спутать с бактериальной пневмонией, при которой назначают антибиотики, но при EVALI такое лечение не поможет.

При этом создать вакцину от курения, будь то обычные или электронные сигареты, невозможно, рассказал «Известиям» директор Центра им. М.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Теоретически можно разработать препарат против вредных веществ, попадающих с дымом, таких как, например, никотин. Но сложность в том, что они в той или иной мере есть в организме человека и участвуют в важных обменных процессах, поэтому у нас есть природная толерантность к ним. Гораздо разумнее использовать пропаганду, чтобы люди не увлекались вредными привычками», — сказал он «Известиям».

19 марта управление Роспотребнадзора по Томской области опубликовало у себя в Telegram-канале сообщение о том, что курение вейпов и электронных сигарет приводит к «попкорновой болезни». Она проявляется в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол. Выявляется оно при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна, указано в сообщении ведомства.

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Задачка из легких: врачи рассказали о главной опасности «попкорновой болезни»