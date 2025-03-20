Глава ВГА Ганчев рассказал о помощи военных жителям Харьковской области
Российские военные оказывают жителям Харьковской области всю необходимую помощь, чтобы обеспечить людей самым необходимым, рассказал в интервью «Известиям» глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«Когда все дороги простреливаются, когда у людей нет возможности привезти продукты, это делается при помощи наших военных и работников наших администраций. Они действуют вблизи линии боевого соприкосновения и снабжают людей самым необходимым. К таковому помимо продуктов питания относятся медикаменты и топливо для генераторов. Централизованного теплоснабжения на территории нет, и для прохождения отопительного периода людям предоставляются и дрова, и уголь», — сообщил Ганчев.
По его словам, Харьковской области помогают также другие регионы.
«Поставки генераторов, топлива, муки, продуктов питания, бытовой химии осуществляются организациями из различных регионов России. В первую очередь нам помогают ближайшие соседи — Луганская Народная Республика и Белгородская область. Но иногда привозят необходимый груз и издалека», — рассказал глава ВГА Харьковской области.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Виталия Ганчева «Известиям»:
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