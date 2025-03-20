Канье Уэст выложил свой новый альбом в соцсети

Рэпер Канье Уэст выложил в соцсеть X свой новый альбом Bully в виде получасового музыкального фильма. Релиз состоялся без предваряющего анонса и оказался совершенно внезапным для поклонников. Планов опубликовать запись на стриминговых сервисах у музыканта пока нет.

Часть песен из Bully Канье Уэст ранее исполнял на различных мероприятиях, а также выкладывал их фрагменты в интернет. Однако в опубликованной версии есть и совершенно новый материал, в частности, композиция на испанском языке.

Артист заявил, что это предварительная версия альбома и половина вокальных партий в ней сделана с помощью искусственного интеллекта. По словам музыканта, он «ненавидит ИИ», но хочет посмотреть, как публика оценит его эксперименты.

Выпуск альбома сопровождался рядом провокационных высказываний и поступков рэпера, которые вызвали резкое осуждение даже среди позитивно настроенных к нему коллег и поклонников. В частности, Канье выпустил футболки со свастикой, назвал себя нацистом и опубликовал оскорбительные по отношению к Бейонсе и Jay-Z твиты, задев их детей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Bully и получше: стоит ли слушать новый альбом Канье Уэста