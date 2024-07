Канье Уэст не извиняется, Кэти Перри злит феминисток, а Кайли Миноуг делает музыку для вечеринок. Главный (и весьма спорный) релиз недели, конечно, альбом Эминема , о котором мы рассказали в отдельном материале. Но это не значит, что помимо него не было других ярких новинок. О самых интересных из них читайте в нашем материале.

Consequence & Kanye West — No Apologies

Без лишнего шума, анонсов и прочей медийной суеты вышел свежий сингл Канье Уэста. Точнее будет назвать его синглом рэпера Consequence с участием Йе. Уэст здесь ограничился стихами и читкой — впрочем, именно его голос мы слышим на ключевой фразе, многократно повторенной: No apologies («никаких извинений»).

Два артиста сотрудничали неоднократно. Достаточно сказать, что их дуэт появляется на первом официальном релизе Канье — микстейпе Akademiks (Jeanius Level Musik), выпущенном еще до дебютного альбома The College Dropout. Затем они записали композицию Gone для второго лонгплея Канье Late Registration. Ну а Уэст, в свою очередь, не раз зачитывал куплеты на дисках Consequence. И вот старые друзья снова встретились в студии — и получилось высказывание, весьма проходное в музыкальном плане (композитором и продюсером трека выступил Consequence), но любопытное своим месседжем . Если вкратце, то это выглядит ответом Канье в адрес всех его обвинителей — мол, зарабатываю деньги, как хочу, и ни перед кем извиняться не буду . Что ж, чего-то подобного от Уэста вполне можно было ожидать. С другой стороны, на фоне слухов о том, что Канье хочет прервать музыкальную карьеру (о чем он заявляет в слитой недавно переписке), сам факт появления новой работы звезды обнадеживает и успокаивает . Никуда он не уйдет, конечно.

Kylie Minogue feat. Bebe Rexha & Tove Lo — My Oh My

Не прошло и года с момента выпуска альбома Tension Кайли Миноуг, как австралийско-британская звезда подготовила новый сингл, причем с участием двух более молодых звезд — американки Биби Рекса и шведской певицы Туве Лу . Но не сказать, что интернациональность исполнительского состава обеспечила какую-то особую специфику записи. По сути, Кайли продолжает линию Tension и делает стандартный летний поп-хит, кажется, пытающийся повторить успех Padam Padam. Среди ингредиентов: предельно глупый припев с эротической примесью (Ла-ла-ла-ла / Я такая «О боже, о боже» / Ла-ла-ла-ла / Ты не даешь мне спать по ночам), синтезаторное звучание, которое могло быть создано хоть 30 лет назад, хоть вчера, симпатичная мелодия и, конечно, упругий дискотечный бит.

Туве Лу и Биби Рекса исполняют по одному куплету и присоединяются к Кайли в финальном припеве, но особой погоды это не делает.

Общий прицел, понятно, на вечеринки, пляжный отдых и прочие легкомысленные времяпрепровождения в хорошую погоду. Но, как говорится, почему бы и нет ? В конце концов, тут Кайли с ее почти 40-летним опытом на эстраде действительно мало равных.

Katy Perry — Woman’s World

Кэти Перри, в отличие от Кайли Миноуг, последние годы выдерживала паузу. Последний ее альбом вышел летом 2020-го , а свежих синглов мы не слышали с 2021-го. И вот поп-звезда вернулась: новый лонгплей под названием «143» выйдет в сентябре, первый сингл из него уже доступен . А вместе с песней и клип. Вот он-то и вызвал скандал.

Кэти решила сделать феминистический гимн. Текст Woman’s World напоминает всякие мотивирующие тренинги. «Ты сексуальная, уверенная в себе, сильная, победительница, чемпионка», — уверяет певица своих поклонниц под эффектный бит . И всё бы ничего, но видео сделано явно с прицелом на зрителей противоположного пола и для услады их глаз. Ну а как еще воспринимать множество танцующих полуобнаженных дам во главе с самой Кэти, постоянные крупные планы на ее груди в совершенно символическом лифчике, а главное — очевидную иронию над смыслом композиции? Девушки здесь принимают эротические позы, орудуя молотками на стройплощадке, делают вид, что используют писсуары, и таскают машины на тросе. Осталось только коня остановить и в горящую избу войти, предварительно максимально раздевшись, чтобы кадр был поэффектнее.

Вероятно, это еще впереди.

Фото: AP Photo/Yui Mok

INDEX III — Agape

Среди российских альбомов недели выделим пластинку трио INDEX III, играющего электроакустическую экспериментальную музыку на стыке джаза и эмбиента. В коллектив входят саксофонист Аркадий Пикунов, перкуссионист Петр Ившин и гуру live-электроники, саунд-дизайнер Павел Паньковский . Но на четырех из семи треков дебютного лонгплея коллектива к ним присоединяются гостевые артисты, в том числе Леонид Федоров из «АукцЫона» . Композиция с его участием Iron Horse — одна из жемчужин диска. Начинается она как клубный IDM-номер, затем вдруг вступает меланхоличная гитара, к ней присоединяется вибрирующий звук саксофона, и, наконец, где-то на фоне начинаются вокальные камлания Федорова . Есть в Agape и другие удачи: подвижный и вполне себе танцевальный, несмотря на название, номер No Dancing с участием тромбониста Psaruman, Every Thing To Forget (коллаборация с Acytota) и меланхолический метафизический финал, давший имя всему альбому.

При всей непривычности саунда работа INDEX III на удивление легко воспринимается. Так что если вы боялись всяких авангардных форм джаза — можно начать именно с Agape . Но, конечно, эту музыку надо слушать в особой атмосфере. Как минимум никуда не спеша.

Фото: vk.com/index_iii/Арина Севко

Цикл трансляций Малера в КЗ «Зарядье»

В концертном сезоне 2022/2023 годов зал «Зарядье» решился на смелый шаг — за год представить публике все симфонии Малера (плюс кантату «Песнь о Земле», которая фактически тоже вокальная симфония). В мире романтической симфонической музыки наследие австрийского композитора — настоящий Эверест: огромные составы оркестра, исключительно сложные партии, необходимость привлечения высококлассных солистов-певцов, ну и за всем этим — особая философская глубина, которую должен показать в своей интерпретации дирижер . Многие великие маэстро стремились единолично записать весь цикл малеровских симфоний, мысля их как в некотором роде связанную историю. Но в «Зарядье», напротив, предпочли уйти от монографичности и представить разные взгляды на творчество австрийского гения. Так, Симфонией №4 продирижировал Владимир Спиваков, №1 — Александр Рудин, №8 — Валерий Полянский … Все вдобавок играли со своими оркестрами, так что это еще и панорама лучших симфонических коллективов страны. Но, понятно, далеко не все меломаны могли позволить себе посетить все вечера. И вот теперь зал стал выкладывать записи в интернет — по две в неделю. Открыла серию как раз «Песнь о Земле», исполненная Большим симфоническим оркестром имени П.И. Чайковского. За пультом — Константин Чудовский, а вокальные партии достались Наталье Буклаге и Михаилу Губскому .

Плейлист «Известий»

Наш плейлист мы решили сделать по-летнему жарким и расслабленным. Откроет его трек с символичным названием Summer Vibes от Иманбека, продолжит среднетемповый рэп с элементами r’n’b от Tyga и Сабрины Клаудио . Далее прозвучит нежная баллада от американских романтиков Boyce Avenue (как и Tyga, они не перестают публиковать новые композиции на российских стримингах), ну а под занавес пусть будет немного инструментальной музыки: IDM Satin Jackets и Booka Shade плюс отечественный авангард-джаз INDEX III.