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Американский эксперт оценил перспективы компромиссов между РФ и Западом по Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Американский юрист по международному праву Клайн Престон считает, что на нынешнем этапе компромиссы по украинскому урегулированию едва ли возможны, заявил он «Известиям». Серьезным препятствием для мира может стать позиция союзников США в Европе, таких как Великобритания.

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«Америка пока точно согласна на то, что Украина не будет членом НАТО. Это не станет проблемой в дальнейших переговорах. Проблемы могут быть в целом вокруг ее нейтралитета и численности войск. Не стоит забывать и о том, что Лондон и Киев в январе подписали столетнее соглашение о сотрудничестве, и там затрагивается военная сфера, в том числе вопрос о размещении британского флота в портах Одессы и Николаева. Британия снова становится большой проблемой на пути к урегулированию. Я очень сомневаюсь в положительном исходе в ближайшее время, но сохраняю осторожный оптимизм», — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Осторожно, оптимизм: ждать ли прорыва от мартовских переговоров РФ и США

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