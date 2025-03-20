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Денежные переводы жертв мошенников будут дополнительно проверять

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Жертв телефонных мошенников предложили внести в специальную базу. Люди, попавшие в такой список, не смогут сразу осуществлять банковские операции. Например, брать кредиты, проводить переводы: сначала им придется подтвердить, насколько это добросовестный запрос. Такие поправки предложил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Они пойдут ко второму чтению законопроекта Минцифры о борьбе с телефонными мошенниками, узнали «Известия». 18 марта этот правительственный документ уже прошел первое согласование в Госдуме.

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По данным Минцифры, в стране треть всех преступлений совершают в информационных компьютерных технологиях. Более 1 млн граждан в РФ пострадали от таких действий. Нанесенный ущерб оценивается, по разным оценкам, в 200–250 млрд рублей. Анатолий Аксаков в ходе заседания, на котором рассматривали законопроект Минцифры, подчеркнул, что обычно мошенники обманывают и крадут с помощью социальной инженерии — психологического манипулирования людьми.

«Люди сами помогают перевести деньги злоумышленникам, это происходит в десять раз чаще, чем с помощью украденной информации. Поэтому даже использование биометрии не всегда помогает: человек будет сам переводить свои деньги под влиянием мошенников в силу своего характера, подверженности им», — отметил парламентарий.

Поэтому Анатолий Аксаков предложил сформировать в России базу людей, которые уже несколько раз попались на манипуляции мошенников и перевели им средства. Если граждане из такого списка попытаются взять кредит или сделать перевод средств, то ресурс ЦБ «ФинЦЕРТ» (группа реагирования на компьютерные инциденты) должен давать сигнал финансовым организациям, чтобы они знали, что речь идет о человеке, который уже самостоятельно переводил деньги преступникам. «И тогда финансовые институты будут эффективно реагировать и не проводить операцию, пока не выяснят, насколько она добросовестная», — заметил депутат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Проверка в связи: жертвы мошенников не смогут быстро брать кредиты и переводить деньги

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