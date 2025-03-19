Жителю Мончегорска вынесли приговор за ДТП с двумя пострадавшими
Суд в Мончегорске (Мурманская область) вынес приговор водителю «Газели», который устроил ДТП с двумя пострадавшими. Об этом пресс-служба Мончегорского городского суда сообщает в среду, 19 марта.
Авария произошла в конце ноября 2024 года в дневное время на федеральной трассе Р-21 «Кола». Водитель «Газели» выехал на встречку для обгона «КамАЗа» и врезался в другой автомобиль, двигавшийся по своей полосе.
В результате ДТП водитель встречной легковушки и его пассажир получили различные травмы, позже квалифицированные как причинившие тяжкий вред здоровью. В суде водитель «Газели» признал вину и извинился перед потерпевшими, пишет ИА «Би-порт».
Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью») и приговорил к ограничению свободы сроком на один год. В течение этого времени мужчина «обязан доказать исправление своим поведением», отмечают в суде.
Также автомобилиста лишили водительских прав на полтора года. Приговор уже вступил в законную силу.
В конце февраля сообщалось, что в Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Как выяснилось, предполагаемый виновник аварии был под воздействием алкоголя и наркотиков.