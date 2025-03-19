Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп согласился работать над запросом Киева о поставке дополнительных систем ПВО
Мир
Глава РФПИ заявил о приближении к миру после обещания Зеленского прекратить огонь
Мир
В РФ заявили о приравнивании миротворцев Европы на Украине к вовлечению в конфликт
Мир
В США полиция окружила штаб-квартиру ЦРУ после сообщений о стрельбе у входа
Спорт
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу
Мир
В Германии уличили ЦРУ в попытке скрыть архивы об убийстве Кеннеди
Мир
МИД заявил протест послу Молдавии в связи с блокадой дипмиссии РФ в Кишиневе
Мир
Прокуратура Финляндии подала апелляционную жалобу на приговор россиянину Тордену
Мир
Al Masirah сообщил об ударе США по йеменской столице Сане
Политика
В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по нефтебазе на Кубани
Мир
Глава РФПИ указал на готовность администрации Трампа к диалогу с РФ
Происшествия
В Дагестане четыре человека погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом
Экономика
Глава ВТБ Костин заявил о ненужности SWIFT
Спорт
Владелец «Вашингтон Кэпиталз» назвал Овечкина легендой хоккея
Мир
Арестованного мэра Стамбула обвинили в пособничестве терроризму и мошенничестве
Общество
В ХМАО мужчина избил ребенка за отказ курить
Общество
Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек

Жителю Мончегорска вынесли приговор за ДТП с двумя пострадавшими

0
EN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Суд в Мончегорске (Мурманская область) вынес приговор водителю «Газели», который устроил ДТП с двумя пострадавшими. Об этом пресс-служба Мончегорского городского суда сообщает в среду, 19 марта.

Авария произошла в конце ноября 2024 года в дневное время на федеральной трассе Р-21 «Кола». Водитель «Газели» выехал на встречку для обгона «КамАЗа» и врезался в другой автомобиль, двигавшийся по своей полосе.

В результате ДТП водитель встречной легковушки и его пассажир получили различные травмы, позже квалифицированные как причинившие тяжкий вред здоровью. В суде водитель «Газели» признал вину и извинился перед потерпевшими, пишет ИА «Би-порт».

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью») и приговорил к ограничению свободы сроком на один год. В течение этого времени мужчина «обязан доказать исправление своим поведением», отмечают в суде.

Также автомобилиста лишили водительских прав на полтора года. Приговор уже вступил в законную силу.

В конце февраля сообщалось, что в Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Как выяснилось, предполагаемый виновник аварии был под воздействием алкоголя и наркотиков.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025