В США полиция окружила штаб-квартиру ЦРУ после сообщений о стрельбе у входа
В городе Лэнгли, штат Вирджиния, десятки полицейских окружили штаб-квартиру ЦРУ из-за нахождения рядом с ней неизвестного вооруженного мужчины. Об этом 19 марта заявила британская газета The Sun.
По данным газеты, очевидцы изначально сообщали о стрельбе, но позже правоохранители опровергли эту информацию, заявив что выстрелов не было, а в ходе инцидента никто не пострадал.
Уточняется, что вход в штаб-квартиру был перекрыт полицейскими, военными и пожарными машинами, в связи с чем жителей предупредили о перекрытии дорог.
В ЦРУ пока не предоставили комментариев с подробностями о случившемся, уточняется в публикации.
Телеканал Fox News сообщил 8 марта о том, что в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в результате перестрелки с 14-летним подростком был убит один полицейский, еще один правоохранитель был ранен. Ранение получил и сам подросток. Ему были предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия.