Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при попытке трудоустройства

Мошенники стали обманывать россиян, желающих устроиться на работу, от имени «работодателя». Они предлагают оформить в банке зарплатную карту, привязав к ней «корпоративный» номер. Об этом зампред комиссии Общественной палаты (ОП) России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов рассказал в среду, 19 марта.

«Проходите дистанционно небольшое собеседование — и вам предлагают срочно оформлять себе карточку в банке, чтобы присылать на нее зарплату», — рассказал он в Telegram-канале ОП.

По словам Холодова, мошенники уговаривают жертв указать в банке определенный номер «корпоративного» телефона, передает RT.

«Телефон мошенников привязывается к банковскому счету, потом они устанавливают доступ в личный кабинет и берут на вас кредит через этот банк», — объяснил он.

Ранее, 18 марта, в компании F6 рассказали «Известиям», что под предлогом заполнения резюме мошенники воруют аккаунты пользователей Telegram, а затем рассылают контактам сообщения с предложением за деньги пройти опрос от имени партии «Единая Россия». Для этого предлагается скачать приложение с трояном, после чего могут быть похищены деньги со счетов жертвы, сообщает 360.ru.