Эксперт рассказал о способах стать счастливее

Международный день счастья ежегодно отмечается 20 марта. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 12 июля 2012 года как символ того, что стремление к счастью — общее желание для всех людей нашей планеты. О том, какие системы организма отвечают за его формирование и существует ли «ген счастья», 20 марта «Известиям» рассказал заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.

Ощущение счастья формируется при возбуждении определенных мозговых центров, так называемых центров награды, отметил Умрюхин. К ним относятся область вентральной покрышки, прилежащее ядро и ряд других структур мозга. Нейрохимические процессы, которые происходят в них при получении ожидаемого результата, приводят к высвобождению медиаторов — дофамина, эндорфинов и других веществ, активирующих специфические сигнальные системы мозга, объяснил он. У человека при этом возникает ощущение благополучия, эйфории, радости.

По его словам, это своеобразная биологическая награда организму за совершенные усилия. Причем эта награда может быть и опережающей, подчеркнул эксперт. Люди могут чувствовать себя счастливыми, когда только предвидят, что получат нужный результат. Ключ к активации мозговых «центров награды» — результативность поведения.

Что касается «гена счастья», то, по словам Умрюхина, отдельного гена, ответственного за это ощущение, не существует. В механизме формирования счастья участвует целый комплекс естественных физиологических процессов наряду с мотивациями человека к действиям и желаемым результатам. То, как часто мы чувствуем себя счастливым и насколько выражено это чувство, зависит не от генетических факторов, а от структуры поведенческих сценариев, сформированных в процессе индивидуального развития. Эти сценарии начинают формироваться еще в детстве, но в процессе жизни они продолжают выстраиваться и развиваться.

Необходимо найти факторы, определить жизненные цели и реализовывать их, сказал специалист.

«В процессе достижения приоритетных целей мы можем испытывать напряжение, отрицательные эмоции, которые помогают мобилизовать ресурсы организма. Но нужно стараться делать так, чтобы отрицательные эмоции всегда сопровождались достижением результата. Тогда все физиологические механизмы в организме будут сбалансированы, и человек будет чувствовать себя счастливым», — заключил Умрюхин.

13 марта врач-эндокринолог «Инвитро» Шалала Пашаева о влиянии проблем с щитовидной железой на психологическое состояние. Для гипотериоза, по ее словам, характерны апатия, усталость, упадок настроения, сонливость, ухудшение памяти и концентрации внимания. Помимо изменений в эмоциональном состоянии, при гипотиреозе пациентов могут беспокоить появление отечности, набор веса, сухость кожных покровов, зябкость, повышенное выпадение волос, запоры, добавила она.