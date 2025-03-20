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Эксперты назвали самые выгодные направления для поездок в апреле внутри РФ

«Яндекс Путешествия»: в апреле выгоднее всего отправиться в Саратовскую область
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В апреле россияне могут избежать переплат за отпуск: в период между зимним и летним периодом отправляться в путешествие выгодно. Сервис для бронирования поездок «Яндекс Путешествия» проанализировали данные по объектам размещения и назвал самые недорогие направления внутри РФ, с результатами 20 марта ознакомились «Известия».

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, спрос на путешествия в апреле вырос на 14%. Самыми популярными стали Дальневосточный федеральный округ, где средняя цена за ночь составляет 5,8 тыс. рублей, Уральский федеральный округ (6,2 тыс. рублей), Северо-Кавказский федеральный округ (6,6 тыс. рублей).

Кроме того, в Северо-Западном федеральном округе можно отдохнуть, забронировав отель за 6,8 тыс. за ночь, в Приволжье — за 6,9 тыс. рублей, в Сибири — 7,4 тыс. рублей. В Южном федеральном округе цена за ночь составляет 7,7 тыс. рублей, в Центральном — 8 тыс. рублей.

Самым выгодным регионом для отдыха в указанный период у туристов стала Саратовская область. Здесь средняя цена за ночь в отелях — 4,2 тыс. рублей. Путешествие сюда начинают планировать в среднем за 68 дней, а останавливаются на три дня.

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Выгодными направлениями для отдыха в апреле стали и другие субъекты: Кировская и Ульяновская области. Средняя стоимость проживания за ночь — 4,4 тыс. рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе, Вологодской области, Республике Марий Эл и Красноярском крае — 4,5–5 тыс. рублей. В Удмуртии, Иркутской области и Дагестане — 5,3–5,5 тыс. рублей за ночь.

Кроме того, бюджетнее всего отправиться в поездку в апреле 2025-го в Минеральные Воды, средняя стоимость в местном отеле — 3,9 тыс. В Кирове — 4,4 тыс., как и в Ульяновске. Также выгодно можно съездить в Вологду (4,5 тыс.) и Иркутск (4,6 тыс.).

Самыми выгодными для бронирования в указанный период категориями туристических объектов стали хостелы — средняя стоимость ночи составила 2 тыс. рублей, останавливаются в них в среднем на три дня.

Ранее, 23 февраля, эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям» о популярных весенних направлениях. По их информации, россияне чаще выбирают для отдыха Сочи, Ладожское озеро и Дагестан. Среди зарубежных направлений эксперты выделили Египет, Японию и Турцию.

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