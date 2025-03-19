Суд на полгода продлил арест генералу Оглоблину

Суд на полгода продлил арест бывшему начальнику 1-го управления Главного управления связи Министерства обороны России генерал-майору Александру Оглоблину. Об этом 19 марта «Известиям» сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.

Уточняется, что дело о получении особо крупной взятки начнут слушать по существу 31 марта. Процесс будет проходить в закрытом режиме.

Ранее, 16 декабря 2024 года, суд продлил арест Оглоблину на три месяца. Уточнялось, что в период с 2016 по 2021 год обвиняемый получил взятку в размере 10 млн рублей от представителей завода «Телта» в обмен на покровительство крупного гособоронзаказа на поставку средств связи для нужд ведомства.