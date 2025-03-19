В Молдавии приговорили оппозиционера Нестеровского к 12 годам тюрьмы

Суд в Кишиневе заочно приговорил депутата молдавского парламента от оппозиционной партии «Возрождение» Александра Нестеровского к 12 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Об этом 19 марта сообщил местный телеканал Moldova1.

«Депутат Александр Нестеровский был <...> признан виновным в пассивной коррупции, подготовке и принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судья приговорил политика к большему сроку, чем запрашивал прокурор.

Ранее, 26 февраля, заместитель главы Гагаузии Виктор Петров заявил «Известиям», что давление на оппозиционных политиков превратилось в привычный метод молдавских властей. Он подчеркнул, что эти методы незаконны и, как показывает практика, не работают.