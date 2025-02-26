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Замглавы Гагаузии назвал устрашение регулярной практикой молдавских властей

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Фото: REUTERS/IMAGO/Fotostand
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Власти Молдавии стали регулярно прибегать к задержанию и устрашению оппозиционных политиков, чтобы они отказались от своей позиции. Об этом 26 февраля «Известиям» заявил заместитель главы Гагаузии Виктор Петров, комментируя свое задержание в аэропорту Кишинева.

«Это стало нормальной практикой для молдавских властей — оказывать давление разными методами. Один из методов — это задержание, устрашение оппозиционных политиков», — сказал Петров.

Он отметил, что подобное случается с ним не в первый раз. Пару месяцев назад, продолжил политик, к нему домой ворвались люди в масках. Сам Петров был в это время в командировке за границей, дома находилась жена с двумя несовершеннолетними детьми.

«С автоматами, вы представляете картину, запугивали. Причем при проведении обысков был изъят телефон жены и домашний компьютер. Всё, больше ничего изъято не было. То есть не понятно, что они искали», — рассказал он.

По словам Петрова, при задержании у него с собой были только телефон и паспорт, но досмотр продолжался три часа.

«После этого я попросил их, пограничную полицию, дать мне письменное либо устное объяснение, в чем была причина задержания. В том, с их слов, что они имеют право задерживать на три часа», — заявил политик.

Замглавы Гагаузии добавил, что в это время он не мог позвонить ни адвокату, ни супруге.

«Мало приятного в этом, но нам приходится через это всё проходить. Тот, кто не согласен с действующей властью, тот, кто не согласен с действующим курсом, на который направлены власти страны нашей, и тех, кто вообще не согласен с мнением действующего режима, потому что властями назвать это тяжело, то вот, конечно, на нас оказывается давление», — отметил политик.

При этом Петров подчеркнул, что эти методы незаконны, и, как показывает практика, не работают.

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Заместитель главы Гагаузии был задержан накануне в аэропорту Кишинева по прилете из Стамбула. Депутат молдавского парламента от Гагаузии и блока «Победа» Александр Суходольский назвал задержание Петрова свидетельством давления на представителей руководства автономии со стороны правящего режима.

Сам Петров позднее заявил, что его задержание в аэропорту произошло по указанию премьер-министра Молдавии Дорина Речана.

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