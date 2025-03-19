Белоусов заявил об отражении любого давления извне при обновлении подводного флота РФ

Качественное обновление подводного флота РФ позволит отражать любое военно-политическое давление извне. Об этом 19 марта сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Уверен, что качественное обновление подводного флота и мастерство личного состава позволят и впредь эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, отражать любое военно-политическое давление извне», — сказал он в видеопоздравлении с Днем моряка-подводника.

По его словам, в настоящее время в ходе специальной военной операции с дизель-электрических подводных лодок эффективно применяются крылатые ракеты «Калибр», а также совершенствуется система базирования.

Белоусов также отметил планомерное развитие российских подводных сил. Он подчеркнул, что на вооружение поступают новые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта «Борей-А», а также многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» с гиперзвуковыми ракетными комплексами «Циркон».

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» в преддверии Дня моряка-подводника провел 19 марта подготовку к очередному выходу в море. На опубликованных пресс-службой Северного флота кадрах зафиксировано, что перед проведением тренировок командир ракетного крейсера поставил личному составу задачи и дал напутствия с целью поддержания высокой степени боевой готовности.