Северный флот показал кадры учений в преддверии Дня подводника

В России 19 марта отмечается День моряка-подводника, в преддверии которого экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» провел подготовку к очередному выходу в море. Кадры опубликовала во вторник, 18 марта, пресс-служба Северного флота.

«Мы находимся на борту атомного подводного крейсера К-407 «Новомосковск», основным предназначением которого служит уничтожение важных наземных объектов противника. Основное оружие подводного крейсера — 16 межконтинентальных баллистических ракет «Синева», которые способны гарантированно уничтожать объекты, назначенные к поражению, на дальности до 11 тыс. км», — рассказал командир ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) Антон Масленников.

На кадрах видно, как перед проведением тренировок командир ракетного крейсера ставит личному составу задачи и дает напутствия с целью поддержания высокой степени боевой готовности.

В тренировке принял участие весь экипаж РПКСН, показав профессионализм, навыки и решительность.

В пресс-службе Северного флота уточнили, что крейсер «Новомосковск» является одной из самых надежных атомных подводных лодок. Он способен успешно действовать в любых широтах Мирового океана, в том числе в Арктике — под ледяной шапкой Северного полюса.

Ранее, 11 марта, в пресс-службе Северного флота сообщили, что малые противолодочные корабли Северного флота «Снежногорск» и «Юнга» отработали атаку подводной лодки условного противника с применением штатного вооружения в Баренцевом море. Уточняется, что кораблям также удалось отработать маневр уклонения от торпедной атаки, которую совершила подводная лодка.