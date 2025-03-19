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Эксперты сообщили о снижении ставок по депозитам до минимума

«Финуслуги»: средние ставки по годовым вкладам достигли минимума с ноября 2024-го
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Средние ставки по банковским вкладам продолжают снижаться, достигнув минимальных значений за последние месяцы. Об этом сообщили «Известиям» 19 марта в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги».

Согласно данным индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом, на 19 марта средняя ставка по трехмесячным депозитам в топ-20 банков составила 20,33%, по полугодовым — 20,25%, а по годовым — 19,25%.

Примечательно, что с середины марта 2025 года ставки по трехмесячным вкладам впервые с октября 2023 года превысили ставки по полугодовым депозитам. Однако на всех сроках вложения средние ставки остаются ниже ключевой ставки Центробанка (ЦБ), которая с 28 октября 2024 года составляет 21%.

«Снижение ставок связано с общей тенденцией смягчения денежно-кредитной политики. После последнего заседания ЦБ 14 февраля, на котором ключевая ставка осталась неизменной, 19 из 20 крупнейших банков снизили ставки по вкладам», — объяснили в пресс-службе.

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Средние ставки по полугодовым и годовым вкладам (20,25 и 19,25% соответственно) достигли минимума с ноября 2024 года, когда банки начали активно адаптировать свои продукты к текущему уровню ключевой ставки.

На текущий момент максимальная ставка по вкладам в топ-20 банков составляет 23%, а на платформе «Финуслуги» можно найти предложения с доходностью до 24%. Однако такие условия чаще всего доступны для вкладов с особыми требованиями, такими как ограниченные сроки или минимальные суммы.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы тенденция к снижению ставок может продолжиться, особенно если ЦБ сохранит текущий уровень ключевой ставки или начнет ее снижение. В таких условиях вкладчикам стоит внимательно изучать предложения банков и рассматривать альтернативные варианты сбережений.

Ранее, 13 января, экс-замминистра экономики, доктор экономических наук Алексей Ведев объяснил причины снижение банками ставок по вкладам. По его словам, в среднем вклады стали менее выгодными на 0,5% ввиду того, что Центробанк (ЦБ) перед новым годом оставил неизменной ключевую ставку. Поэтому ожидания банков об удорожании денег не оправдались.

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