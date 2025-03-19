Намин прокомментировал победу в суде за права на бренд «Группа «Парк Горького»

Продюсер Стас Намин прокомментировал полученное в суде 17 марта право использовать бренд «Группа «Парк Горького» на концертах. По его словам, судебный спор инициировали трое бывших членов группы, которых он 35 лет назад взял в состав «для аккомпанемента» вокалисту и автору песен Николаю Носкову. Об этом он 19 марта рассказал в беседе с «Известиями».

«Честно говоря, я никогда ни с кем не судился и сейчас не включаюсь в эти судебные тяжбы. Не знаю почему они такие агрессивные и всё время судятся, может, просто привыкли, что никто раньше не обращал внимания на их незаконные действия», — поделился Намин.

По словам представителя менеджмента группы Владимира Калугина, единственный лидер и вокалист, который спел весь знаменитый альбом с песнями Bang и другими, ставшими известными в мире, Николай Носков ушел из группы еще в 1990 году.

«Остались только некоторые из тех, кто ему 35 лет назад аккомпанировал, а теперь претендует на название. Это и в девяностых, а тем более сейчас выглядит довольно смешно, это как Rolling Stones без Мика Джагера или Queen без Freddie Mercury», — сказал Калугин.

Он также отметил, что в 2022 году Намин восстановил свой бренд Gorky Park с новым составом. Группа активно выступает, записывает новые песни и планирует концерты, в том числе в Москве в мае 2025 года.

Группа «Парк Горького» распалась 1990 году и фактически не существовала более 30 лет. Возрождение после 30-летнего перерыва состоялось на фестивале SNC-35 29 августа 2022 года. В июне прошлого года суд отказал Намину в запрете продажи дисков и пластинок коллектива, которые были изданы студией звукозаписи Moroz Records.