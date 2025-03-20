Заммэра Москвы Сергунина анонсировала цикл встреч для креативных предпринимателей

Более 50 мероприятий пройдет в этом году в московском креативном пространстве «АКИ.лаб». Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, эти события объединят дизайнеров, создателей видеоигр и представителей издательского дела.

«Их ждут лекции, мастер-классы, консультации и встречи с экспертами. Участники смогут обменяться опытом, найти единомышленников и партнеров», — сообщила Сергунина.

В частности, 26 марта состоится лекция, ориентированная на представителей видеоигровой отрасли. Слушателям расскажут о работе в крупной компании, тестировании и запуске игр, продвижении готового продукта. Чтобы попасть на мероприятие, нужно зарегистрироваться на сайте Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

На апрель запланирована конференция по теме сувенирных магазинов в музеях. В ходе встречи эксперты и производители расскажут о том, как вести разработку брендированной продукции, и обсудят тему спроса на такие товары.

В июне пройдут деловые сессии, посвященные особенностям книжных рынков в разных странах. Они объединят издателей, редакторов, литературных агентов, менеджеров по правам и лицензированию. Специалисты поделятся информацией о том, какими госпрограммами поддержки можно воспользоваться, и поговорят о читательских предпочтениях. Кроме такого, в ходе бизнес-встреч обсудят вопросы покупки и продажи прав на издание книг.

Вход на все события в «АКИ.лаб» свободный.