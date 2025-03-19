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Суд заменил осужденному по делу Baring Vostok Дельпалю условный срок на реальный

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Тверской суд в Москве заменил гражданину Франции Филиппу Дельпалю, осужденному в России по делу Baring Vostok, условный срок на реальный, передает 19 марта корреспондент «Известий» из зала суда.

«Суд постановил: ходатайство об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей удовлетворить», — огласила решение судья.

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В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви получил 5,5 года условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль — 4,5 года условно.

В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам: в частности, Калви — до 4,5 года, Дельпалю — до 3,5 года.

В июле 2024 года МВД объявило гражданина Франции в розыск в России. По какой именно статье Уголовного кодекса (УК) РФ он разыскивается, не уточнялось. 23 сентября суд оставил в силе условный срок французу. Сам он не присутствовал на заседании, потому что не имеет российской визы и покинул территорию РФ в 2022 году. В ноябре дело Дельпаля было возвращено в Тверской суд Москвы для пересмотра его уголовного срока.

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