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В Минцифры оценили переход субъектов ККИ на отечественное программное обеспечение

Минцифры: больше двух третей субъектов ККИ перешли на отечественное ПО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Больше двух третей субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) перешли на отечественное программное обеспечение (ПО). Об этом на расширенном заседании IT-комитета в преддверии отчета правительства России сообщил глава Минцфиры Максут Шадаев, передал корреспондент «Известия» 19 марта.

Он уточнил, что в настоящее время частные компании пока не обязаны переводить даже значимые ККИ объекты на отечественную площадку. Требования распространяются на государственные органы, госорганизации, госкомпании, госкорпорации.

Кроме того, министр уточнил, что пока сам собственник объектов ККИ определяет их значимость.

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«Не всегда мы видим добросовестный подход, потому что крупные владельцы крупных критически важных IT-систем не всегда их классифицируют как значимые объекты ККИ, понимая, что за этим следует очередная ответственность. Поэтому здесь вводятся определенные полномочия правительства для отраслей утверждать типовые значимые объекты ККИ и критерии отнесения объектов к значимым. В этом смысле свобода собственности будет существенно ограничена. Распространяться это всё будет и на коммерческие компании, и на государственные», — отметил Шадаев.

Глава Минцфиры также добавил, что будет более гибкий подход к определению сроков перехода на российские технологии в зависимости от бюджета.

«Понимаем, что срок достаточно большой был. По нашей оценке, больше двух третей объектов перешли, но в этом смысле не всегда это связано с нежеланием собственности. Иногда у нас нет достаточно зрелых российских решений, которые без ущерба производственной деятельности организации позволяют перевести эти объекты на российские технологии», — заключил министр.

Ранее, 31 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность независимости от чужих технологических решений. По его словам, только обладая собственными разработками по направлениям мировой цифровой архитектуры, государство может динамично развиваться, укреплять экономику и обеспечить высокий уровень жизни граждан.

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