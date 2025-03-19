Новый автомобильный бренд Jeland появится в России

В России появится новый автомобильный бренд Jeland, под ним в Санкт-Петербурге уже начали выпуск автомобилей Jaecoo с измененными эмблемами. Об этом 19 марта сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники.

Выпуск кроссоверов Jaecoo J7 и J8 под маркой Jeland организовали на бывшей площадке General Motors, которая в 2020 году перешла Hyundai, а в 2022-м ее владельцем стала компания «Арт-Финанс». Сейчас площадка переименована в «АГМ». Марка Jeland была зарегистрирована в РФ в ноябре 2024 года.

По данным издания, модели Jeland 35T и Jeland 42T скоро должны получить одобрения типа транспортного средства (ОТТС), этот документ позволит начать официальные продажи машин нового бренда. Ранее завод «АГМ» получил ОТТС на кроссоверы Jaecoo J7 и J8.

Продажи автомобилей Jaecoo начались в России в конце 2023 года. В модельный ряд входят паркетники J7 (от 2,34 млн рублей) и J8 (от 3,8 млн рублей). В 2025 году планируется вывести на рынок модель J5.

13 марта сообщалось, что марка Deepal, которая входит в концерн Changan, появится на российском авторынке. Ее первой моделью станет гибридный кроссовер S07. Ожидается, что продажи новинки в РФ начнутся в первой половине 2025 года.