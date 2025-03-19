Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле наблюдают за соблюдением Украиной намерений Путина и Трампа по урегулированию
Мир
Келин заявил об отсутствии у России стремления вновь стать частью G8
Общество
Более 270 человек эвакуировали в Аше Челябинской области после подтоплений домов
Общество
Путин указал на особое значение сплоченности общества и стабильности государства
Армия
ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани
Мир
Национальный архив США опубликовал документы об убийстве президента Кеннеди
Экономика
Цена на золото обновила исторический максимум
Общество
В Архангельском районе Башкирии из-за паводка введен режим ЧС
Армия
Минобороны показало кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» по позициям ВСУ
Общество
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Происшествия
Количество раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до 11
Мир
СМИ узнали о переговорах Британии и ЕС об ускорении поставок оружия на Украину
Общество
Эвакуированные жители Суджи рассказали о жизни под оккупацией ВСУ
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Общество
Патрушев допустил попытки Европы сорвать диалог между РФ и США
Общество
Следователи установили местонахождение пропавшей в Ачинске школьницы
Мир
Британский аналитик указал на способность РФ и США закончить конфликт на Украине

Новый автомобильный бренд Jeland появится в России

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В России появится новый автомобильный бренд Jeland, под ним в Санкт-Петербурге уже начали выпуск автомобилей Jaecoo с измененными эмблемами. Об этом 19 марта сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники.

Выпуск кроссоверов Jaecoo J7 и J8 под маркой Jeland организовали на бывшей площадке General Motors, которая в 2020 году перешла Hyundai, а в 2022-м ее владельцем стала компания «Арт-Финанс». Сейчас площадка переименована в «АГМ». Марка Jeland была зарегистрирована в РФ в ноябре 2024 года.

По данным издания, модели Jeland 35T и Jeland 42T скоро должны получить одобрения типа транспортного средства (ОТТС), этот документ позволит начать официальные продажи машин нового бренда. Ранее завод «АГМ» получил ОТТС на кроссоверы Jaecoo J7 и J8.

Третьим будешь: китайский кроссовер получил новую версию
Что Jaecoo J7 дала продвинутая полноприводная трансмиссия

Продажи автомобилей Jaecoo начались в России в конце 2023 года. В модельный ряд входят паркетники J7 (от 2,34 млн рублей) и J8 (от 3,8 млн рублей). В 2025 году планируется вывести на рынок модель J5.

13 марта сообщалось, что марка Deepal, которая входит в концерн Changan, появится на российском авторынке. Ее первой моделью станет гибридный кроссовер S07. Ожидается, что продажи новинки в РФ начнутся в первой половине 2025 года.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025