В бюджет России может поступить до 300 млрд рублей от приватизации

В бюджет России может поступить до 300 млрд рублей от приватизации

2025-03-19T14:45:09+03:00

2025-03-19T15:10:39+03:00

2025-03-19T14:48:40+03:00

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