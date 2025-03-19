В бюджет России может поступить до 300 млрд рублей от приватизации
В бюджет РФ может поступить до 300 млрд рублей от приватизации. Как пишут «Известия», продажа госкомпаний запланирована на 2026 год. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что сейчас самое время поставить вопрос о «большой приватизации» в России. Минфин наметил семь компаний, которые могут быть проданы, сообщает телеканал «Известия». Приватизация пройдет через размещение акций на бирже. Государство получит доход и усилит фондовый рынок. Однако окончательное решение о продаже компаний пока не принято.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.