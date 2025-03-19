Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезли 508 человек
С 12 марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 508 человек, в том числе 16 детей. Об этом 19 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«С 12 марта из освобожденных населенных пунктов вывезено 508 человек, из них 16 детей», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, часть эвакуированных находится в пунктах временного размещения (ПВР), остальных забрали родственники. Хинштейн уточнил, что всем жителям Курской области оказывают необходимую поддержку.
Накануне МЧС России сообщило о 501 эвакуированном человеке из освобожденного Суджанского района Курской области. Отмечалось, что за сутки с территории вывезли 36 местных жителей. Кроме того, в ведомстве уточнили, что всего задействовано 67 ПВР из 88.
13 марта российские военные рассказали об эвакуации жителей после освобождения села Казачья Локня. Вывоз проходит в сложных условиях: местность из-за весенней распутицы труднопроходима, а трасса по-прежнему опасна.