Более 500 человек эвакуировали из Суджанского района Курской области
Спасатели эвакуировали из освобожденного Суджанского района Курской области 501 человека. Об этом 18 марта сообщило МЧС России в Telegram-канале.
«За сутки из Суджанского района Курской области эвакуированы 36 человек. Всего сотрудники МЧС России, Минобороны РФ и иных структур вывезли 501 человека», — указано в заявлении ведомства.
Уточняется, что спасатели сопровождают местных жителей в пункты временного размещения (ПВР), а также помогают в оформлении документов и поиске родных. Кроме того, отмечается, что из 88 пунктов временного размещения населения задействовано 67. В них 20 психологов оказывают всю необходимую помощь гражданам.
Накануне сообщалось, что спасатели эвакуировали из Суджанского района 465 человек. В Курской области создано 88 пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуированных.
13 марта военные рассказали об эвакуации жителей после освобождения села Казачья Локня. Вывоз проходит в сложных условиях: местность из-за весенней распутицы труднопроходима, а трасса по-прежнему опасна.