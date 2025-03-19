Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом 19 марта сообщил «Известиям» представитель его сына Филиппа Киркорова.
Похороны Киркорова-старшего пройдут 21 марта, время церемонии еще не согласовано.
18 марта о смерти Бедроса сообщил его сын Филипп Киркоров. Артист скончался от остановки сердца.
Бедрос Киркоров родился 2 марта 1932 года в городе Варна в Болгарии. К 17 годам он окончил профессионально-техническое училище по специальности «сапожник-модельер», а затем музыкальное учреждение.
В последние годы жизни артист активно занимался благотворительной деятельностью.