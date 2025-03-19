Краснов заявил о снижении на треть тарифов некоторых операторов в сфере отходов

Тарифы некоторых региональных операторов по обращению с отходами, которые завысили свои расходы на 5 млрд рублей, были снижены на треть. Об этом 19 марта сообщил на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации генпрокурор Игорь Краснов.

«Под нашим сопровождением в эксплуатацию введены 26 объектов по обращению с ними мощностью свыше 3 млн т в год. Скорректированы территориальные схемы в 24 субъектах, а в отдельных случаях на треть снижены тарифы региональных операторов, завысивших свои расходы на 5 млрд рублей», — сказал он.

Краснов добавил, что сигналы о мусорных коллапсах продолжают поступать. По его словам, жалобы в основном связаны с несвоевременным вывозом контейнеров, невозможностью сбора крупногабаритных отходов, переполненностью и нехваткой полигонов.

10 марта заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что законодательство в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) должно быть гибким, и поручил Минприроды ускорить подготовку наиболее востребованных изменений. Отмечалось, что уже был сформирован перечень из приоритетных нормативных правовых актов, принять которые нужно до конца 2025 года.

Это 14 инициатив, которые касаются работы региональных операторов, содержания контейнерных площадок и создания инфраструктуры для обращения с отходами.