Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле наблюдают за соблюдением Украиной намерений Путина и Трампа по урегулированию
Мир
Келин заявил об отсутствии у России стремления вновь стать частью G8
Общество
Более 270 человек эвакуировали в Аше Челябинской области после подтоплений домов
Общество
В Дагестане ликвидировано открытое горение очагов природного пожара
Армия
ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани
Мир
Национальный архив США опубликовал документы об убийстве президента Кеннеди
Экономика
Цена на золото обновила исторический максимум
Общество
В Архангельском районе Башкирии из-за паводка введен режим ЧС
Армия
Минобороны показало кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» по позициям ВСУ
Общество
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Происшествия
Количество раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до 11
Мир
СМИ узнали о переговорах Британии и ЕС об ускорении поставок оружия на Украину
Общество
Эвакуированные жители Суджи рассказали о жизни под оккупацией ВСУ
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Мир
В КНР поприветствовали диалог Путина и Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Общество
Следователи установили местонахождение пропавшей в Ачинске школьницы
Мир
Британский аналитик указал на способность РФ и США закончить конфликт на Украине

Депутат указал на важность введения ответственности за продажу анонимных сим-карт

Горелкин: необходимо ввести ответственность за покупку анонимной сим-карты
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В России необходимо ввести ответственность за продажу анонимных сим-карт, рассказал «Известиям» заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин 19 марта.

«Важно, чтобы у людей, которые хотят ее приобрести, вопрос издержек, вопрос труднодоступности был выше бенефитов, которые они могут получить», — отметил он.

По его словам, в Госдуме в осеннюю сессию этого года, скорее всего, могут ввести ответственность за продажу анонимных сим-карт.

В то же время депутат добавил, что с появлением раздела «Мои сим-карты» на «Госуслугах» у людей появится ключевой инструмент, позволяющий увидеть весь перечень сим-карт, зарегистрированных на одного пользователя. При этом можно будет удалить неверную информацию.

«Это одна из ключевых механик борьбы с мошенничеством. Вход на этот рынок для мошенников — это прежде всего, конечно, нелегальные сим-карты. Поэтому для нас важно, чтобы этот вход был максимально сложный», — подчеркнул он.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры, новый раздел на «Госуслугах» планируется запустить в апреле. Там уточнили, что технически всё для этого готово. При этом в министерстве проанализируют работу сервиса, а в сентябре-октябре будут готовы дать комментарии на тему того, что нужно сделать дополнительно. Кроме того, в ведомстве отметили, что благодаря сервису россияне увидят все оформленные на себя сим-карты, исходя из договоров операторов, — это даст серьезный импульс к обелению рынка.

Абонентская расплата: старые SIM-карты стали оружием киберпреступников
Злоумышленники используют их для получения доступа к онлайн-сервисам

Ранее, 6 марта, высокопоставленный источник на сотовом рынке рассказал «Известиям», что приезжающие в Россию иностранцы фактически прекратили покупать сим-карты отечественных операторов. В январе-феврале 2025 года продажи сим-карт по иностранным паспортам по сравнению с последними месяцами 2024 года сократились в пять раз.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025