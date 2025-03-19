Депутат указал на важность введения ответственности за продажу анонимных сим-карт

В России необходимо ввести ответственность за продажу анонимных сим-карт, рассказал «Известиям» заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин 19 марта.

«Важно, чтобы у людей, которые хотят ее приобрести, вопрос издержек, вопрос труднодоступности был выше бенефитов, которые они могут получить», — отметил он.

По его словам, в Госдуме в осеннюю сессию этого года, скорее всего, могут ввести ответственность за продажу анонимных сим-карт.

В то же время депутат добавил, что с появлением раздела «Мои сим-карты» на «Госуслугах» у людей появится ключевой инструмент, позволяющий увидеть весь перечень сим-карт, зарегистрированных на одного пользователя. При этом можно будет удалить неверную информацию.

«Это одна из ключевых механик борьбы с мошенничеством. Вход на этот рынок для мошенников — это прежде всего, конечно, нелегальные сим-карты. Поэтому для нас важно, чтобы этот вход был максимально сложный», — подчеркнул он.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры, новый раздел на «Госуслугах» планируется запустить в апреле. Там уточнили, что технически всё для этого готово. При этом в министерстве проанализируют работу сервиса, а в сентябре-октябре будут готовы дать комментарии на тему того, что нужно сделать дополнительно. Кроме того, в ведомстве отметили, что благодаря сервису россияне увидят все оформленные на себя сим-карты, исходя из договоров операторов, — это даст серьезный импульс к обелению рынка.

Ранее, 6 марта, высокопоставленный источник на сотовом рынке рассказал «Известиям», что приезжающие в Россию иностранцы фактически прекратили покупать сим-карты отечественных операторов. В январе-феврале 2025 года продажи сим-карт по иностранным паспортам по сравнению с последними месяцами 2024 года сократились в пять раз.