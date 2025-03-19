На Украине мужчина из травматического оружия выстрелил в сотрудника ТЦК
Житель Кременчуга Полтавской области выстрелил из травматического оружия в сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во время попытки проверить у него документы. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба регионального отделения Нацполиции Украины.
«Во время патрулирования города Кременчуг наряд патрульной полиции и военнослужащие ТЦК увидели подозрительного прохожего. При попытке проверить документы мужчина произвел выстрел в сторону военного, ранив в ногу», — указано на сайте ведомства.
Согласно данным пресс-службы, пострадавшему не потребовалась госпитализация. Злоумышленника задержали, у него изъяли травматический пистолет.
29 января украинское издание «Страна.ua» сообщило о мобилизации мужчины во время оформления отсрочки в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье. Уточнялось, что сотрудники ТЦК забрали мужчину из маршрутки для проверки документов и мобилизовали, несмотря на справку о переоформлении документов для отсрочки.