20 марта — день весеннего равноденствия: приметы, что нужно и нельзя делать в особый день

Весеннее равноденствие — это момент, когда оба полушария Земли расположены перпендикулярно Солнцу, из-за чего день и ночь на всей планете длятся примерно одинаково. Во многих культурах этот день воспринимали как начало нового жизненного цикла, время магии и исполнения желаний. О том, что такое равноденствие и как оно влияет на человека, читайте в материале «Известий».

Что такое день весеннего равноденствия

Многие помнят, что смена времен года и времени суток происходит за счет вращения Земли вокруг Солнца и собственной оси. Однако на деле главной причиной наличия у нас четырех сезонов является не сам оборот вокруг светила, а наклон оси вращения планеты по отношению к плоскости движения вокруг Солнца (эклиптике). Из-за него в течение года длительность освещения и угол падения солнечных лучей в Северном и Южном полушариях постепенно меняются. Там, где тепла и света больше, наступают весна и лето, а там, где их меньше, — осень и зима.

Два раза в год, в марте и сентябре, ось вращения Земли «выравнивается» и солнечные лучи падают перпендикулярно экватору. В это время продолжительность дня и ночи в обоих полушариях практически равна, так как обе части планеты получают одинаковое количество света. Такие моменты и называют равноденствием.

Так как в течение года Солнце движется с юга на север, в марте в Северном полушарии наступает астрономическая весна, а в Южном — осень. После равноденствия световой день в Северном полушарии начнет прибавляться, а в Южном — убывать вплоть до летнего солнцестояния. В сентябре сезоны «меняются местами».

День весеннего равноденствия: время наступления в 2025 году

Весеннее равноденствие всегда приходится на конец марта, в период с 19 по 21 число. В високосные годы оно наступает раньше, а в невисокосные — позже. В 2025 году день и ночь сравняются 20 марта.

Распространено мнение, что равноденствие длится сутки или как минимум в течение всего светового дня. Однако для астрономов оно наступает в строго определенное время, причем для каждого часового пояса оно будет разным. В Москве в 2025 году равноденствие начнется в 12:02.

Как праздновали весеннее равноденствие на Руси

На Руси весеннее равноденствие встречали с размахом, ведь этот день знаменовал наступление теплого и сытого времени года. До принятия христианства праздник в честь равенства дня и ночи называли Комоедицей. В этот день чествовали бога весны и плодородия Ярилу, который, по народным поверьям, пробуждался от зимнего сна и начинал свой путь по небу.

Также в этот день поклонялись Медвежьему богу (Комоедица происходит от слова «ком», то есть «медведь»), которого почитали как хозяина леса и защитника охотников. Чтобы задобрить его, пекли блины, а затем с песнями и шутками раскладывали их на пеньках в лесу. Предки верили, что, если подношение придется божеству по вкусу, весной в его владениях будет безопасно.

Другим традиционным угощением на Комоедицу было печенье в форме жаворонков. Их пекли рано утром, а затем раздавали детям, чтобы они, играя со вкусными птичками, зазывали весну. Днем устраивали шумные гуляния и ярмарки, а вечером жгли костры и водили хороводы. В некоторых регионах сжигали или хоронили чучело зимы, провожая холодное время года.

После Крещения Руси Комоедица трансформировалась в Масленицу. Некоторые традиции, такие как поедание блинов и сжигание чучела, сохранились, однако смысл праздника изменился, став ближе к христианским ценностям.

Приметы в народный праздник 20 марта

На Руси с весенним равноденствием связывали различные погодные приметы. Предки верили, что, если в праздник ударили морозы, приход весны задержится еще на 40 дней. Если же в этот день было тепло, холодов можно было уже не опасаться. Громкая капель 20 марта предвещала достаток и богатый урожай, а дождь — обилие ягод летом. Если утром был туман, готовились к влажному лету, а вот ясное звездное небо сулило засушливый сезон.

Во время равноденствия также обращали внимание на перелетных птиц. Если первыми из теплых краев возвращались жаворонки — значит, весна уже вступила в свои права. Прилет зябликов, напротив, говорил о том, что зима закончится не скоро. Хорошей приметой считалась пролетающая над головой стая птиц — их воспринимали как предвестников счастья и достатка.

Предки верили, что сны, увиденные в ночь перед равноденствием, вещие. О них старались никому не рассказывать, чтобы не спугнуть удачу или не навлечь беду.

Что можно делать в день весеннего равноденствия

Весеннее равноденствие издревле ассоциировалось с пробуждением природы, эмоциональным и физическим обновлением. Поэтому любые действия, направленные на очищение пространства и своего внутреннего мира, особенно приветствуются в этот день.

Накануне равноденствия или утром 20 марта можно провести генеральную уборку в доме — вымыть полы и окна, протереть пыль, разобрать шкафы, выкинуть старые, не используемые в быту вещи. Считается, что это поможет избавиться от негатива и освободить место в жизни для новых возможностей.

Порядок желательно навести не только в доме, но и в голове. Весеннее равноденствие — наиболее подходящее время, чтобы прощать обиды, анализировать свои мысли и чувства, составлять списки дел и строить планы на будущее. Полезно будет сделать паузу в повседневной суете и уделить время заботе о себе: помедитировать, сходить на массаж, понежиться в теплой ванне с аромамаслами и т. д.

Согласно народным представлениям, во время весеннего равноденствия можно и даже нужно загадывать желания. Древние славяне верили, что момент равновесия дня и ночи обладает особой магической силой, которая помогает исполнять самые заветные мечты. Для этого проводили различные ритуалы, молились или просто представляли желаемое во всех подробностях, глядя на пламя свечи.

Что нельзя делать в весеннее равноденствие

Весеннее равноденствие — это символическое начало новой жизни, поэтому проводить его в унынии и печали не стоит. На Руси считали, что негативный старт сезона может повлиять на весь следующий год, поэтому равноденствие неизменно встречали веселыми гуляниями, песнями и играми. Также в этот день старались не ссориться с окружающими, чтобы конфликт не затянулся на долгие месяцы.

По народным поверьям, в равноденствие нельзя давать деньги в долг и отказывать в помощи. Первое может привести к потере благосостояния, а второе — к череде несчастий. Еще один запрет был связан с пересадкой цветов. Считалось, что в праздник это не пойдет растениям на пользу.

Астрологический прогноз на 20 марта: влияние на человека

С точки зрения астрологии весеннее равноденствие — время преображения и духовного роста. Считается, что, когда день и ночь находятся в равновесии, внутренний мир человека также приходит к гармонии, а мощная энергетика начала нового сезона дает силы и вдохновение. Поэтому 20 марта астрологи рекомендуют приготовиться к переменам и не сопротивляться им, ведь эти изменения послужат дальнейшему развитию.

Несмотря на общий позитивный тон, для каждого знака зодиака весеннее равноденствие пройдет по-своему. Овнам в этот день рекомендуется заняться планированием, особенно если они хотят добиться успеха в каком-либо сложном деле. Тельцам звезды советуют разобраться в финансовых делах и составить список необходимых покупок: возможно, в скором времени на них появятся средства.

Ракам и Близнецам в день весеннего равноденствия стоит уделить больше внимания близким людям, провести праздник с семьей или друзьями. Для Львов 20 марта может стать удачным днем, чтобы заявить о себе в профессиональной или творческой сфере. Девам рекомендуется обратить внимание на свое здоровье и привычки, а Весам — наладить коммуникацию со своей второй половинкой.

Скорпионам весеннее равноденствие открывает возможности для трансформации и роста, а также выхода из токсичных отношений. Для Стрельцов и Козерогов наступает время саморазвития и профессионального роста, однако для достижения успеха потребуется приложить усилия. Водолеям будет полезно укрепить свои дружеские и деловые связи, а Рыбам — посвятить время самоанализу и заботе о своем ментальном здоровье.

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