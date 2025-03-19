В Ярославской области около 20 рыбаков оказались на отколовшейся льдине
Порядка 20 рыбаков оказались на отколовшейся льдине в Ярославской области. Об этом 19 марта сообщили в МЧС России.
В ведомстве уточнили, что рыбаки остались в 25 м от берега на реке Волге в районе деревни Свингино. Инцидент произошел в результате трещины на ледовом поле.
«Со льдины эвакуировали всех 26 человек. В спасательной операции участвовали 17 сотрудников и семь единиц техники ведомства», — говорится в Telegram-канале.
В главном управлении МЧС по Татарстану 17 марта сообщили, что два рыбака провалились под лед на реке Каме в девяти километрах от города Мензелинска. Тела погибших после извлечения из воды передали сотрудникам полиции.